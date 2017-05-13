白宫“厚待”俄摄影师激怒美媒

【俄新社华盛顿5月10日电】美国媒体因为总统特朗普会晤俄外长拉夫罗夫的照片问题，对白宫大为不满。
白宫对外宣布，此次会晤不对媒体开放，但特朗普与拉夫罗夫二人的私人摄影师可以入内。俄外交部而后发布了特朗普跟拉夫罗夫以及近日来一直处于风口浪尖的俄驻美大使基斯利亚克握手的合影。然而，白宫礼宾部门并未公开任何相关照片，这令美国媒体感到愤怒。
微软-全国广播公司在新闻中播放了照片，但其驻白宫记者表示，照片是从俄罗斯人那里搞来的。
美国有线电视新闻网也播放了照片，但该照片是俄驻美使馆所发推特的截图，主播布利策不忘提醒观众:“美方摄影师被拒之门外。”
哥伦比亚广播公司的高层奥尔蒂斯则向记者发通知称，可以使用俄方照片，但一定要告知观众其驻白宫记者未获准入内，照片来源为俄罗斯。
网上对此议论纷纷，其中不乏阴谋论，即特朗普因忌惮美国媒体，所以不让后者报道自己与俄方人士的会晤。
俄外交部发言人扎哈罗娃表示，拉夫罗夫的摄影师其实就是塔斯社记者，美国媒体对此事的诋毁是“智商垂危”。
【英国《每日电讯报》网站 5月11日报道】据报道，白宫误让一名俄罗斯摄影师在美国总统特朗普会见俄罗斯外长拉夫罗夫期间进入椭圆形办公室。但俄方没有透露这名摄影师也为俄国家通讯社塔斯社工作。
白宫官员说：“俄罗斯人没有告诉我们，他们的官方摄影师有双重身份，而且会通过国家通讯社发布这些照片。”
有前美国情报官员指出，白宫的失误可能让窃听设备或者其他监视设备被偷带进椭圆形办公室。
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