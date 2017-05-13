乌克兰前线军人遭遇精准“短信轰炸”

美联社5月11日发表题为《乌克兰军人遭到“精准宣传”式短信轰炸》的报道称，电视记者尤利娅·基里延科与乌克兰军人和军医正躲在距离前线两英里（1英里约合1.6公里）的地方，这时他们的手机在一片炮声中开始嗡嗡作响。大家同时收到了一条短信。
短信警告：“乌克兰军人，当冰雪融化时他们会看到你们的尸体。”
在乌克兰的东部地区，基里延科收到的这种短信会定期发给正在与俄罗斯支持的分裂主义者作战的乌克兰军人。这种威胁和假信息代表着一种全新的信息战形式——相当于在战场上投放的“21世纪传单”。
日本京都外国语大学公共外交学教授南希·斯诺说：“这是精准宣传。”
记者发现，这些短信几乎肯定是通过基站模拟器发送的。美国执法机构长期以来一直使用这种监视手段跟踪嫌疑人的手机活动。乌克兰记者收集到的照片、视频、泄露的文件及其它线索表明，这套设备可能是克里姆林宫供应的。
自2014年战斗爆发后不久，上述短信一直没间断。记者记录了近48条短信，包括基里延科1月31日在饱受战争创伤的阿夫季夫卡收到的那条短信。
这些短信的内容通常是“离开，你就能活下去”或“没人想要你的孩子成为孤儿”这样的话。很多短信伪装成战友发来的信息。
2015年，在杰巴利采沃保卫铁路的乌克兰军人收到了看似来自战友的短信，短信说部队指挥员已经逃走。另外一系列短信则警告说，乌克兰军人已被杀绝。短信说：“我们应逃走。”
乌克兰军队和情报部队对此未予评论，但政府和电信部门官员非常了解真实情况。
战时群发短信并非新生事物。比如，2009年，以色列人曾群发短信敦促人们撤离加沙，而伊斯兰激进组织哈马斯也随机向以色列人发送过威胁短信。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost