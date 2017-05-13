跟动画片里一样！美陆军激光拦截器正实现小型化

美国《防务新闻》周刊网站5月9日报道称，在新任空间和导弹防御司令詹姆斯·迪金森中将的领导下，美国陆军未来的防空和导弹防御能力正在形成。主要的武器系统有两种，一种是配备激光武器的战车，另一种是一体化防空和导弹防御系统，两者都被认为是美国空间和导弹防御司令部至关重要的能力。
针对陆军在战斗中将如何使用激光武器以及一体化防空和导弹防御系统，目前正是需要作出抉择的紧要关头。预计未来几年，军方高层会就以后的发展方向制定决策。空间和导弹防御司令部正领导陆军开展高能激光武器的研发，这将为军方提供低成本但有效的拦截手段，从而消除诸如导弹、无人机等来自空中的威胁。
长期以来，陆军一直表示它需要研发一种每次发射成本能够比较低廉的拦截武器，用来击落像小型无人驾驶飞行系统这样的低成本目标。
迪金森最近在接受《防务新闻》周刊采访时说：“现在，坦白讲，我们已经有了一些过去在电视和动画片里看到的东西，这种高能激光变成了现实。”
他说，空间和导弹防御司令部已经非常迅速地给“斯特赖克”战车配备了5000瓦的激光武器系统。
“移动远征高能激光”武器系统参与了2016年的陆军机动火力综合实验，使用了2000瓦激光和一根装在“斯特赖克”战车上的光束指示器。在2017年陆军机动火力综合实验之前的4个月里，同样的“斯特赖克”战车上还安装了雷达、电子战设备和火力支持系统，激光也升级到5000瓦。
今年春天的早些时候，“移动远征高能激光”武器系统到了新墨西哥州的白沙导弹靶场，接受全面性能测试。迪金森说：“我认为我们的进展顺利，得出的结果非常乐观。”
迪金森还说，“移动远征高能激光”武器系统在白沙导弹靶场接受了硬杀伤武器挑战后，在4月份的前半个月重新回到俄克拉何马州的锡尔堡参加机动火力综合实验，在那里，军人们对这一系统进行了成功的操纵。
迪金森说：“任何时候要研发一种武器系统，都要有材料和研发环节，不过在我看来，同样重要的是把它放在军人手中，让他们来使用和展示这种系统。这是很震撼的。”
相对于陆军此前在像重型高机动性战术卡车这种巨型卡车上进行的激光武器测试而言，让激光在“斯特赖克”战车上发挥防空武器作用是一个不小的进步。
陆军还在将100千瓦的激光武器配备在中型战术车上，从而摆脱了非常笨重的重型高机动性战术卡车。
迪金森说：“我们想为机动部队提供最强的防御能力，这是我们防空与导弹防御部队的核心竞争力。我们必须确保我们的武器是最强大的，拥有最出色的性能，而且还能安装在陆军最普通的平台上。坦白讲，现在用的巨大的移动试验卡车对我们没有多大用处。它很笨重，不太灵活。”
陆军新任的主管导弹防御事务的指挥官正面临武器装备现代化的压力。此外，陆军也正处于要决定如何让未来的一体化防空和导弹防御系统具备360度威胁侦测能力的紧要关头。
长期以来，陆军一直在纠结于何时以及如何替代在1982年部署的防空和导弹防御系统——雷神公司的“爱国者”。陆军尚未就采购新的雷达还是升级现有的“爱国者”雷达作出决定。
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