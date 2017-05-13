中国启动“一带一路”外交盛会

“朋友圈”相聚共议合作
外媒称，中国是唯一能提出惠及全球60%居民的全球性倡议的国家，这一倡议就是中国媒体所说的“‘一带一路’区域内的美好新世界”。约30个愿意参与“美好新世界”的国家的领导人将于14日至15日相聚北京。
据俄罗斯《独立报》网站5月12日报道称，俄罗斯高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫认为：“从一开始，这一倡议的定位就是全球性的。中国现在不仅增加了参与国的数量，还邀请了那些虽未正式加入但支持这项倡议的国家。3年来，中国举办了数百场论坛，签署了各种各样的协议，为的就是团结国际社会舆论。本次论坛将成为中国多年努力的成果，中国是时候在最高级别宣布该倡议的全球性意义了。它无疑是中国式的‘再全球化’，不过它需要广泛的国际支持。”
另据法新社5月11日报道称，中国14日召开“一带一路”国际合作高峰论坛，对于中国国家主席习近平来说，这是巩固北京的贸易关系与政治关系的重要项目。
报道认为，这位全球第2大经济体的国家元首将抓住这次机遇，再次成为全球化与自由贸易的强大捍卫者。
法新社称，习近平上任后不久便于2013年推出“一带一路”倡议，旨在让古老的丝绸之路重获新生。2017版本的丝绸之路加了一条海上道路，包括一系列铁路、高速公路、港口和能源领域的投资，特别是在亚洲、中欧和中东创建工业园或免税区。
此外据《澳大利亚人报》网站5月12日报道称，这些日子在中国，没有什么比中国通过其“一带一路”倡议重塑半个世界的努力更引人注目了。
报道认为，中国的战略是将“一带一路”倡议变成本地区国际政治与经济关系的主要模板。
彭博新闻社网站5月12日报道称，伦敦一家投资研究公司的中国研究项目总监特雷·麦克阿维尔称，“一带一路”倡议“有可能重塑全球——特别是亚洲的——贸易和经济格局”。
中国将引领“再全球化”
外媒称，未来几天，新丝绸之路项目将被再次大力向前推进：中国国家主席习近平将在北京迎接29个国家和地区的国家元首和政府首脑。
据奥地利《维也纳日报》网站5月11日报道称，不少观察家相信，中国希望通过新丝绸之路计划来拉近自己与亚洲和欧洲的距离。
报道认为，中国始终强调发展丝绸之路经济带是一个“包容性进程”。这也是习近平主席在14日举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上发表讲话时，将再次着重指出的。
《维也纳日报》称，中国更愿意强调伙伴关系与合作，而不是帝国野心。初步措施已经显现。例如，新成立的亚洲基础设施投资银行和中国自己成立的丝路基金将为“一带一路”倡议提供投融资服务。
奥地利社会党议员彼得·维特曼强调了中国在实施“一带一路”倡议过程中遵循的包容性方案。西方国家试图通过经济协议处理关系，“不是协议成员的人就被拒之门外”。中国则不同：它为基础设施项目设立资金充裕的基金。“想加入的人可以共同参与。”经贸协议是合作的结果。
维特曼指出，这种包容性正是被他视为“巨大机遇”的“一带一路”倡议的特别之处。
另据法国《回声报》网站5月11日报道称，这是中国今年的外交盛会。1月，习近平主席在达沃斯宣布中国即将举办这一盛会。官方媒体每天都在跟进报道。这既不是二十国集团峰会，也不是亚太经合组织会议，而是关于新丝绸之路的高峰论坛，将于5月14日至15日在北京召开。
报道称，一些国家对“一带一路”倡议持保留态度。中国政府打算利用这次论坛改变它们的看法。用谋求“共赢”发展的“合作”这种符号来宣传并非偶然。北京很清楚不应该将新丝绸之路塑造成一个中国强势推行的计划，而是要作为区域计划的补充性“首倡”。《回声报》认为，本周末举行的论坛体现了北京在召开由自己决定日程的大型国际会议的同时推进自己的优先任务这一意愿。
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