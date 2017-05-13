量子军备竞赛或改变军事版图，中国在该领域进展迅猛

俄新社5月11日刊登题为《量子军备竞赛：中国开始赶超美国》的文章称，中国科技大学的科学家们近日研制出新型量子计算机的样机。
文章称，中国正在研制运算速度超过当代计算机的量子计算机，这一消息具有重大的军事意义，量子计算机在该领域的用途越来越多地被讨论。所有大国都在努力成为首先研制出这种机器的国家。
技术影响
文章称，如果某国研制出真正可以运算的量子计算机，那么第一个显而易见的结果就是它可以在一瞬间攻破潜在敌人的军事和地面设施编码系统，如果爆发军事冲突，这将带来巨大优势。
此外，美国分析家认为，其他国家现在已经在积极窃取美国的密码资料。它们目前只是保存了这些数据，没有用来做什么，因为可以预见的是，量子计算机将在10年后问世，到那时，它们将打开美国保密信息的大门。
文章称，运算和处理数据的速度还可以极大地改进无人机和军用机器人，它们将在可见的未来承担直接参战的任务。简而言之，首先制造出量子计算机的国家可以让它的军用机器人更快地作出决定，更准确地采取行动，对付更多目标，更好地监视整个战场，比敌方机器人“棋高一招”——这将意味着胜利。
量子计算机还可以用来设计新型武器、材料和结构，制定新的作战战略。预测当然也是它的用途之一。前洛克希德·马丁公司技术总监雷·约翰逊表示，量子计算机可以预测卫星软件在发生太阳耀斑或核爆后将如何工作。
俄罗斯项目
文章称，今年年初，俄罗斯未来研究基金会设计组组长马克西姆·巴克什捷因表示：“基金会2016年启动了在超导技术基础上研制量子计算机的项目。该项目研究的技术将使俄罗斯在制造‘未来计算机’的竞争中占据应有的一席之地。”
2016年底，俄罗斯量子中心和俄罗斯国立科技大学宣布启动“量子中心”联合项目。
军事应用也受到关注。一年前，俄罗斯技术公司、未来研究基金会和科教部商定启动为期三年的量子计算机联合研究项目。项目拨款预计为7.5亿卢布。主要负责单位是俄原子能公司下属的核武企业——杜霍夫全俄自动化研究所。
俄罗斯科教部科技司司长谢尔盖·萨利霍夫表示：“我们首次介入了基础科学和应用科学界线模糊的重大项目，其研究成果对俄罗斯的国防能力具有重大意义。”
中美不同的军事技术态度
文章称，美国专家把量子计算机竞赛比作登月竞赛，但他们指出，如果美国未能首先研制出量子计算机，后果可能比输掉登月竞赛严重得多。
前IBM公司量子计算小组成员查德·里格蒂表示：“计算优势是长期经济优势和安全的基础性因素。我们的战略应将量子计算视为恢复美国在高效计算领域优势的手段。”
有人认为，由于微软、英特尔、IBM、D-wave、谷歌等公司的投资，美国在量子计算机领域已经取得了领先地位。但这种信心可能是靠不住的。白宫发言人去年表示，华盛顿在计算技术上的优势岌岌可危，必须在量子技术上投入更多。
美国高校每年有超过50万STEM专业（科学、技术、工程和数学）的毕业生，而中国有470万。中国已经发射了无法被黑客攻破的量子通讯卫星，建造了量子雷达，铺设了长达数百公里的量子电话线，制造出全世界最快的超级计算机。
文章称，欧洲将在未来10年专注于研制量子计算机，并为“量子旗舰”项目投资近10亿美元。
美国对量子技术的国家投资目前还不超过2亿美元。所有希望都寄托在私人公司的成功上。此外，美国在军事领域四面出击，同时开展了探索未来方向、测试激光武器、无人机、高超音速弹头等大量新技术项目。存在因资金不足导致所有项目都无法实现真正技术突破的风险。
文章称，然而，正如美国军事专家警告的那样，中国集中力量在狭窄领域进行长期投资，这些计划已经完成了今后几年的布局。如果中国成为“量子革命”的领导者，世界地缘政治和军事版图将彻底改变。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost