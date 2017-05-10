澳“牧业女王”将对华出口活牛 年出口量达80万头

澳媒称，去年，吉娜·莱因哈特确立了她作为澳大利亚“牧业女王”的地位，如今，她要坚定地在国际市场上展示自己的雄心壮志。
据《澳大利亚人报》网站5月8日报道，莱因哈特是汉考克畜牧业公司的所有者、澳大利亚首富，身家约为194亿澳元（1澳元约合5.11元人民币——本网注）。她正准备签署一项协议。根据协议，该公司每年向中国出口的活牛最多将达到80万头，在中国进行屠宰和处理，此举可能使澳大利亚的活畜出口贸易总额增长一倍。目前，这项贸易的总额约为15亿澳元。
去年，莱因哈特与上海中房置业股份有限公司联手，以3.65亿澳元的价格收购了澳大利亚基德曼公司。
她预计将于5月14日与中国新希望集团签署这份出口活牛的新协议。
报道称，收购基德曼公司使莱因哈特成为澳大利亚三大牛肉生产商之一，她的个人资产中又增加了10个牧场，她的牧场总面积占该国国土面积的1.3%。她目前拥有30多万头牛，每年大约出售15万头。
该公司将从澳大利亚北部的布鲁姆、达尔文、汤斯维尔3个港口，向浙江的舟山港运输活牛。新希望集团将在专为澳大利亚向中国出口农产品和食品设立的自贸区内，建设新的养殖场、检疫站和肉类处理设施。
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