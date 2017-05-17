迪士尼惨遭黑客勒索，不交钱就公开未上映的大片

【英国《每日邮报》网站5月15日报道】题：海盗遭遇海盗？黑客威胁迪士尼支付巨额赎金，否则将公开即将上映的大片。
迪士尼公司首席执行官罗伯特-艾格透露，黑客声称窃取了某部未上映的迪士尼电影。
据报道，这些黑客要求迪士尼支付赎金，作为不公开电影的交换条件。
《好莱坞报道》称，艾格今天在纽约的市政厅会议上向美国广播公司员工就所谓的盗窃案发表了意见。
艾格没有说黑客威胁公开的是哪一 部电影，但最新新闻网站报道说,这部电影是将于5月26日在影院上映的《加勒比海盗5：死无对证》。
这部电影是“加勒比海盗”系列电影中的第五部，自2003年第一部公映至今，该系列电影已经带来约37.2亿美元的收入。
据报道，艾格说，黑客威胁称，如果要求没有得到满足，就会公开电影的前5分钟片段，之后若再收不到钱，就会逐步公开20分钟的片段，直到迪士尼支付赎金为止。
黑客要求的金额并未公布，但是艾格说他们要求用比特币支付大量赎金。
虽然相对罕见，但是以前也发生过用未公开的电影或电视节目进行勒索的事件。
就在几个星期以前，原本打算在6月9日上映的《女子监狱》新一季共10集电视剧被人放到了“海盗湾”网站上。奈飞公司此前拒绝支付未公开数额的赎金。
推特用户“thedarkoverlord ”声称对此事负责。这个身份不明的人在一条推 文中写道:“下一个会是谁呢？福克斯电视台、独立电影频道、国家地理频道，还有美国广播公司。哦，一定会很有意思的。我们不用玩儿别的了。”
迪士尼目前正在与联邦调查人员合作，公司表示不会支付赎金。
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