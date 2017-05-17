世界忧"勒索病毒"发动新攻击 微软称网袭给各国敲响警钟

微软公司表示，自12日以来在150个国家出现的网络袭击应该给世界各国政府“敲响警钟”。
据英国广播公司网站5月14日报道，微软公司说，政府部门发现并收集的软件弱点导致了“广泛的破坏”。最新的电脑病毒利用美国情报部门首先发现的微软“视窗”操作系统中的漏洞。有人担忧随着人们15日开始工作，可能出现更多的“勒索软件”袭击。
许多公司请专家赶在周末进行处理，以防出现新的病毒感染。该病毒可以控制用户的文件，想要使用文件就必须支付赎金。
微软公司总裁兼首席法律官布拉德·史密斯14日发表声明，批评各国政府收集关于计算机操作系统安全漏洞的信息。他写道：“我们曾经见过中央情报局收集的漏洞出现在维基揭秘网上，现在这个从国家安全局窃取的漏洞已经影响到全世界的微软用户。如果出现同样的情景，但被盗的是传统武器的话，那就像是美国军方被窃取了一些‘战斧’巡航导弹。此次袭击应该给世界各国政府敲响警钟。”
微软公司说，曾经在3月发布过“视窗”操作系统的安全更新，针对的就是最新袭击中涉及的问题，但许多用户还没有安装更新。
史密斯说：“随着网络罪犯越来越老练，用户如果不更新操作系统就根本没办法保护自己。”
欧盟刑警组织负责人说，尽管之前发现的临时补救方法减缓了传播速度，但袭击者已经发布了新版本的病毒。
此前帮助限制勒索软件袭击的英国网络安全研究员“恶意软件技术人员”预测，“还会出现新一轮攻击……很可能在周一发生”。
“恶意软件技术人员”希望不透露真实姓名，他被称赞为“无意中的英雄”，他此前为追踪病毒的传播注册了一个域名，结果帮助减缓了传播速度。
就职于英国网络安全公司“数字影子”的贝姬·平卡德说，最初发布病毒的袭击者或者后来仿效的人可以更改病毒代码，让人很难防范。她说：“即使周一没有出现新一波袭击，也可能在之后不久就出现。”
另据塔斯社5月14日报道，近来有黑客编写“想哭”（WannaCry）勒索病毒程序，并用其攻击了全球各地的电脑。圣彼得堡国立信息技术、机械与光学大学信息技术安全首席专家、计算机犯罪研究实验室负责人帕维尔·库兹米奇认为，这些黑客能被查明身份和逮捕，但不可能杜绝类似攻击的重演。
库兹米奇说：“想借助专门程序系统性地防范病毒攻击是不可能的。这样做花费高昂而且效果不可靠，因为无法预测病毒程序制造者的思路。通过调查，查明黑客的身份是有可能的，已经有这方面的成功经验。”
库兹米奇指出，这种病毒已经问世数年，但最近的一次攻击引发强烈反响，因为被攻击者包括政府机关和俄罗斯铁路公司、储蓄银行等大公司的电脑，随之导致一批个人隐私数据丢失或被泄露。
库兹米奇说：“最近的一次攻击表明，不论是普通网民，还是系统管理人员，常常无力在电脑感染病毒之后采取迅速而准确的行动。将重要数据备份也不失为一个有效防御手段。不妨花钱买一个移动硬盘，定期将电脑硬盘上的数据备份到移动硬盘上。”
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