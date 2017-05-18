普京批准新版俄经济安全战略

俄罗斯总统普京今天批准了《2030年前俄联邦经济安全战略》。该战略明确了俄经济安全面临的挑战与威胁，以及国家保障经济安全政策的主要方向和任务。
据塔斯社莫斯科5月15日报道，普京在总统令中说：“真正的战略旨在防范经济安全面临的挑战与威胁，在能源-原料、生产、科技和金融领域预防危机，避免民众生活质量下滑。”
根据该文件，俄政府必须在三个月内制订落实战略所需的组织、法律和方法层面的措施。
上一版俄罗斯国家经济安全战略还是在1996年通过的。在那之后，世界经济和俄罗斯经济局势发生了明显变化。2015年7月，俄罗斯安全会议做出了起草新版国家经济安全战略的决定。
俄罗斯安全会议新闻处早些时候表示：“专家们认为，国家、社会和个体经济及其利益正成为全球竞争领域的主要对象。大量经济组织日益被外国势力当做达成地缘政治和内政目标的工具。”
有鉴于此，教育、文化和科学委员会提议将维护经济领域的国家主权纳入“经济安全”的范畴。此外，该委员会还建议，明确现阶段和近期未来俄经济领域国家利益面临的威胁和挑战的全面特征。它还提议，把国家治理的质量视为保障经济安全的重要因素。
另据《俄罗斯报》5月16日一篇以《俄总统批准经济安全战略，指出国家和全球面临的威胁》为题的文章指出，制裁、发达国家企图将自身经济优势作为施压工具、俄金融系统易受外国投机资本的影响、发展“绿色”经济、全球企业巨头中没有俄非能源公司的身影等，都被视为俄罗斯经济在今后十年不得不面临的关键挑战和威胁。
它们全都被列入俄罗斯2030年前的经济安全战略。俄总统普京签署总统令，批准了该战略。战略将从2020年起开始执行。
战略文件指出，由于有利于世界经济增长和塑造政治吸引力新中心的力量重新分配、利用经济实现政治目标的趋势、粮食和水资源匮乏的威胁，以及全球气候变化影响下的北极和北冰洋资源争夺尖锐化，全球不稳定程度日益加剧。
俄科学院世界经济和国际关系研究所专家雅科夫·米尔金认为，该战略试图在开放和让经济变成封闭的堡垒之间走钢丝。
米尔金说：“重要的是让经济和金融政策的每个环节都能最大限度地刺激国内生产、开发本国广阔的金融市场，以及在与国外现代化中心自由交流理念、资本、技术和人才的可能性之间保持平衡。”
米尔金表示，原因不难理解：我们长期不利用本国潜力，而是按照“什么都能买到”的原则生活，在国际劳动分工中将赌注压在似乎收效最好的原料产业上。但事实表明，俄经济应当变得内容更加丰富，为1.46亿人而非仅仅是1000万至1500万原料部门的就业者提供展现能力的机会。
米尔金强调：“倘若能秉承最大限度激发本国潜力的路线、保持开放、变得强大，那么该战略或将是使俄成为真正具有竞争力的经济体的强有力工具。但愿它别被负责执行的部门当做打造只能偶尔连通外部世界的新堡垒的手段。”
欧亚开发银行首席经济学家雅罗斯拉夫·利索沃利克指出，任何经济体在外部因素面前都是脆弱的，因此应当建立清晰的应对机制。近年来的经验表明，过度依赖进口和外国技术有多么危险。
2030年前的国家经济安全战略点明了来自外部世界的许多风险，但同时并不主张闭关锁国，还打算在独联体、欧亚经济联盟、金砖国家和其他组织框架内扩大伙伴协作和一体化关系，在交通和前沿技术应用领域扶持本国企业，提高它们对国际协作的参与度，继续推行支持非原料出口的措施。
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