自动化对小城市就业冲击更大

英媒称，机器人代替人工将始于小城市。根据一项最新研究，乡镇和小城市能够抵挡住自动化影响的就业岗位的比例低于大都市。
据英国《新科学家》周刊网站5月15日报道，麻省理工学院传媒实验室的伊亚德·拉万及其团队通过研究最易受自动化影响的职业及其在美国不同城市中的分布，发现了城市规模与人工智能和机器人对人类劳动者的影响之间存在的趋势。笼统而言，常住人口在10万以下的城市面临的风险更高。
东部沿海城市能够抵抗自动化的岗位比比皆是。例如，华盛顿特区拥有很多与政府相关的岗位，它们很难实现自动化；而纽约也有能力支撑很多专业岗位。
另一方面，在加利福尼亚州马德拉县（这是一个仅有6万人口的葡萄种植区），很多农业劳动可由机器完成。而附近的旧金山有85万人口，因其规模和创新中心的地位，抗自动化能力会更强一些。
拉万说：“我们不应杞人忧天。我们不应认为自动化就意味着大量失业。但是，它会产生某种冲击。”自动化可能导致就业再培训、移民或新工种的出现，而不仅仅是失业问题。
历史见证过的例子之一就是自动取款机对银行柜员的影响。起初人们以为银行柜员会消失，但实际上柜员反而增加了。自动取款机意味着开设新的网点成本更低了，工作人员可以专注于客服而不是数钱。
在这项新的研究中，拉万及其团队发现自动化难度最大的工种在大城市越来越流行。
例如，收银员相对比较容易实现自动化，而不论城市人口多少，各地从事这项工作的居民比例都差不多。但是，有些人从事的是依靠分析、管理和组织技能的工作，例如计算机科学家或化学家，这些人在人口中的比例随着城市规模的增加而增加。一旦城市达到一定规模，它支撑技术工作的能力就会超过小城市。
伦敦工作基金会的莱斯莉·贾尔斯说，这项研究还为大城市将越来越重要的观点提供了新证据。她说：“大城市吸引更多的资源、技能和特长，这造就了改善与增长的良性循环。”
这些研究成果也可能适用于有着类似工作种类的欧洲。但是，有些地方的模式则不同于此。例如，中国的城市往往专门生产某一种产品，因此可能使自动化的影响截然不同。
自动化在未来对就业的影响尚未完全确定，但是似乎城市规模将起到一定作用。拉万说：“对我们来说，要想在自动化浪潮中幸存下来，就必须能够从事更具创造性的工作，并以创新方式将自身技能与其他技能融合起来。或许大都市就是消除我们忧虑的答案。”
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