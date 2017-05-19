大消息！中国实现全球首次成功试开采可燃冰

5月18日，国土资源部中国地质调查局宣布在南海神狐海域“蓝鲸一号”钻井平台宣布：我国首次海域可燃冰（天然气水合物）试采成功！
这也标志着中国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。
可燃冰，又称天然气水合物，分布于深海沉积物或陆域永久冻土中，是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质。
其燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水，污染比煤、石油、天然气小很多，但能量高于煤、石油、天然气十倍。
可燃冰储量巨大，据估计可燃冰中所含有机碳的总资源量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍，是世界公认的一种清洁高效的未来替代能源。
因绝大部分埋藏于海底，所以开采难度十分巨大。目前，全球可燃冰研发活跃的国家主要有中国、美国、日本、加拿大、韩国和印度等，各国竞相投入巨资开展天然气水合物试采，竞争异常激烈。
美国、加拿大在陆地上进行过试采，但效果不理想。
天然气水合物的试开采一直是一项世界性难题。2013年日本曾尝试进行过海域天然气水合物的试开采工作，虽然成功出气，但六天之后，由于泥沙堵住了钻井通道，试采被迫停止。
韩国、印度、越南、菲律宾、印度尼西亚等国家也制定了可燃冰试采计划。
这次试采成功是中国首次、也是世界第一次成功实现资源量全球占比90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采。砂细导致渗透率更差，同时中国的可燃冰水深大、储层埋层浅，施工难度更大。
专家表示，“这一次天然气水合物的试开采成功，我们是优先抢占了领跑和技术高地，实现了我国在天然气水合物开发上的领跑。它将会是继美国（引领）页岩气革命之后的，（由）我国引领天然气水合物革命，将会推动整个世界能源利用格局的改变。”
中国的突破，对于全世界而言更具有可参考和借鉴的价值，其可燃冰开采技术领跑世界。
网友也纷纷留言表示称赞：“当时化学课上老师当时说这种技术还处于探索阶段。可行性不高，没想到这么快！”
新闻背景：可燃冰能干啥？
可燃冰不仅储量巨大，而且高效清洁、燃烧值高，那么这种绿色清洁的能源到底能干什么呢？
可燃冰是天然气和水结合在一起的固体化合物，外形与冰相似。由于含有大量甲烷等可燃气体，因此极易燃烧。同等条件下，可燃冰燃烧产生的能量比煤、石油、天然气要多出数十倍，而且燃烧后不产生任何残渣和废气，避免了最让人们头疼的污染问题。科学家们如获至宝，把可燃冰称作"属于未来的能源"。
可燃冰高效清洁、燃烧值高
可燃冰的最大特点就是能量密度高。它占用体积小，却蕴含大量的能量。举个例子，一辆使用天然气为燃料的汽车，一次加100升天然气能跑300公里的话，那么加入相同体积的可燃冰，这辆车就能跑5万公里。
可燃冰使用前景广阔，但同时也存在风险。据估算，全球海底可燃冰的甲烷总量大约是地球大气中甲烷总量的 3000 倍，如果开采不慎导致甲烷气体的大量泄漏，将可能引发强烈的温室效应。如何安全、经济地开采可燃冰，并且从中分离出甲烷气体，依然是目前各国研究和利用可燃冰的核心难题。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost