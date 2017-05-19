中国东盟通过南海行为准则框架 达成重要阶段性成果

经过三年的磋商，东盟与中国18日宣布，完成了“南海各方行为准则”的框架。
据报道，中国外交部副部长刘振民18日在贵阳与东盟国家的外交部高级官员举行会谈，商讨落实《南海各方行为宣言》的情况，以及“南海各方行为准则”的框架。
新加坡是东盟-中国关系协调国，新加坡外交部常秘池伟强与刘振民共同主持了18日的会议，并在会后共见记者，作出以上宣布。
刘振民说：“这是一个重要的阶段性成果。”他也指出，这也是提前完成了在今年年中之前完成框架草案的目标。
另据路透社5月18日报道，中国和东盟18日通过了长期悬而未决的南中国海行为准则框架。
为达成该行为准则，各方已经努力了15年，中国和东盟成员国一直希望今年能达成框架协议。
中国和东盟官员在南部城市贵阳会晤后，中国外交部说会议审议通过了准则框架，但没有给出框架的相关细节内容。
在一份简短的声明中，中国外交部表示，各方进行了坦诚、深入的探讨，取得了积极成果。声明说，各方“坚持通过地区规则框架管控分歧，深化海上务实合作，推进‘准则’磋商，共同维护南海的和平与稳定”。
中国和东盟谈判代表过去数月在印尼和柬埔寨举行了会谈，以达成最终的草案。在8月于菲律宾首都马尼拉举行的东亚外长会议之前，该草案有望获得通过。
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