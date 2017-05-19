    • 2017年5月19日

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    世界最辣辣椒 吃一颗或致休克死亡

    星期五, 五月 19, 2017


    威尔士一位农民原本想开发新辣椒品种参加下周的切尔西鲜花展，结果无意中培育出了世界上有记载以来的最辣辣椒。

    据英国《每日电讯报》网站5月17日报道，来自登比郡的迈克·史密斯称自己有点“惊讶”，但也感到十分“开心”。此前，科学家表示他的“龙吐气”（Dragon’s Breath）辣椒显然令当前世界纪录的美国保持者黯然失色。

    培育这些辣椒原本是为了美观，而不是给味蕾带来狂野的感受。它们的斯科维尔辣度指数高达令人胆寒的248万，领先于“卡罗来纳收割机”（Carolina Reaper）达到的220万。

    现年53岁的史密斯坚称，他此前从未培育过特别辣的植物，他甚至不爱吃辣。

    这株1米高的植物17日晚被放置在皇家园艺学会的伦敦展览场地，它将在那里参加“年度植物”角逐。

    它是史密斯与英国诺丁汉特伦特大学的科学家合作培育的，他们认为这种辣椒制取的油威力强大，对常规药物过敏的人可以用它来替代麻醉剂。

    史密斯描述了发现这种自培植物辣度之猛烈的过程。

    他说：“我用舌尖尝了一点，感觉越来越辣。大约10秒后我就把它吐了出来。”

    专家认为，要是吞下一颗这种辣椒，任何人都有可能因过敏性休克而死亡。

    已参加过8年园艺比赛的史密斯先生说：“这完全是偶然得来，但我非常开心——这是一株外观讨人喜欢的小树。”

    “龙吐气”的斯科维尔辣度指数为248万，相比之下，美国陆军使用的辣椒喷雾（它的作用是让攻击者暂时失明并迷失方向）的斯科维尔辣度指数仅为200万。

    史密斯已经为“龙吐气”申请吉尼斯世界纪录，目前正在等待审批。

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