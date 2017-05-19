勒索病毒带火网络安全公司 大多是美企

史上影响范围最大的勒索病毒上周肆虐全球，导致30万台电脑中招，同时也引发了一个平行效应——网络安全领域赚翻了。这场网络袭击让所有企业、机构甚至个人铭记，必须投资网络信息领域，越早越好。
据西班牙《发展报》5月17日报道，勒索病毒凭借其庞大规模让网络安全问题进入公众视野，包括政治家、企业家和普通人在内的所有人都意识到，24小时联网的人类社会随时都面临风险。值得一提的是，西班牙2016年发生了11.5万起网络袭击事件，包括窃取信息和冻结账户等多种形式。美国致同会计师事务所的一份报告显示，近1/3的西班牙企业都表示在过去一年间曾遭遇某种形式的网络袭击。
此外，一切迹象都表明，网络袭击的规模和数量都在增加。西门子西班牙公司的企业通信和网络安全专家伊格纳西奥·阿尔瓦雷斯·巴尔加斯表示：“不幸的是，没有任何迹象表明，2017年西班牙遭受的网络袭击将比去年少。一切恰恰相反，网络袭击势必增多。网络袭击增长率将与去年持平，数量将翻番，甚至更多。”
然而，在危机和不稳定时期，总有人能大赚一笔，这次轮到网络安全公司。这些网络安全公司的总部多数位于美国。美国国家安全局早在今年3月就警告称，黑客在微软视窗系统中发现了新的安全漏洞。
15日美股早盘，网络安全相关交易所交易基金PureFunds ISE Cyber Security ETF大涨3.2%，创下2015年6月以来的新高。短短3天时间，全球网络安全领域的大型企业的市值就增加了72亿欧元，其中大多是美国企业。虽然网络袭击给这些企业的盈利带来的积极影响尚未显现，但相关预测结果都呈上调态势。据美国金融数据软件公司预测，全球网络安全领域最主要的11家企业2016年至2018年盈利将增长34.5%，达到508.77亿欧元。
虽然这场网络袭击没有像传统战争一样造成人员死亡，但却导致无数企业和机构陷入生不如死的瘫痪状态。虽然世界上并不存在绝对的安全，但网络安全势必成为全球关注的焦点。
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