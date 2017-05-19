习近平警告，若菲律宾在争议海域强行钻油中国将开战：杜特尔特

综合讯，菲律宾总统杜特尔特今天说，中国国家主席习近平警告，若马尼拉试图执行国际仲裁庭对南海的仲裁，及在有主权争议的南海水域钻油，中国将会开战。
杜特尔特19日在达沃市说，星期一在北京出席“一带一路”高峰合作论坛时，和习近平会面中讨论了南海问题，习近平对他做出“友好但坚定的警告”。
杜特尔特表示，他对习近平说，菲律宾意图在南海钻石油，并称有关水域属于中国只是北京单方面的想法。
“我们要在那里钻油。如果你说那是你的，那是你的看法。我的观点是，如果地下真有油，我可以在那里开采，因为那是我们的。”
杜特尔特说，习近平回应说，“我们是朋友，我们不要和你争吵，我们要维持目前温和的关系，但如果你硬这么干，我们就要开战。”
另据菲律宾电视台报道，杜特尔特昨天受访时说，习近平告诉他“不要碰它（有争议的南海水域石油）。”
他说，习近平承诺，会与菲方讨论南海仲裁案，但现在不是时候，因为目前声索南海主权的一些国家如越南可能也会决定到国际仲裁庭对此提出诉讼，而中国不要在这时候提起与菲律宾的南海仲裁案。
附：新华社有关报道：
新华社北京5月15日电，国家主席习近平15日在人民大会堂会见来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的菲律宾总统杜特尔特。
习近平指出，菲律宾是中国友好近邻，也是共建“一带一路”的重要伙伴。坚持睦邻友好合作、实现合作共赢是发展中菲关系正确道路。中方愿同菲方推动两国发展战略对接，在共同发展的道路上取得更多成果，更好造福两国人民。
习近平强调，两国高层要就涉及两国关系发展的重大问题加强沟通，引领两国关系沿着正确方向健康稳定发展。双方要深化务实合作，加强基础设施建设、打击海上跨国犯罪、联合搜救、扶贫、民生、禁毒等领域合作，推动重点领域合作尽快落实或取得阶段性进展。要密切立法机构、地方政府、文化、青年、旅游、人员往来等领域交流合作。中方支持菲律宾当好东盟轮值主席国。中国将同东盟国家加强沟通和合作，深化政治安全和经济领域共同利益，扩大人文交流，推动中国－东盟关系迈上新台阶。
杜特尔特祝贺“一带一路”国际合作高峰论坛成功举行，表示“一带一路”倡议将有力促进亚洲互联互通和经济增长，也将为菲律宾带来就业和繁荣。当前，菲中友谊日益加强，互为重要贸易伙伴，各领域对话协商恢复。菲方感谢中方在政治、经贸、禁毒等领域给予的支持，愿同中方密切联系，深化和扩展互利合作，推进人文交流，增强菲中关系纽带。菲律宾致力于加强东盟同中国合作关系。
会见后，两国元首共同见证了经济技术、基础设施、人力资源、能源、新闻出版等领域合作文件的签署。
王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪等参加会见。
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