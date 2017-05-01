东盟峰会声明避免刺激中国 菲律宾试图同中国和解

媒体称，东盟峰会主席声明显示，在4月29日结束的东盟峰会期间，东南亚国家领导人就南海争端采取了较为温和的立场。
据路透社4月30日报道，东盟的最后声明4月30日才出炉，它没有提到“人造陆地与军事化”。
该声明还显示，四个原本希望采取较强硬立场的东盟成员国已经同意在声明中采取和解调门。
报道称，中国不是东盟成员国，也没有出席该峰会，但它对该峰会的声明内容非常敏感，并认为它是一个晴雨表，能显示东盟对于中国在争议海域建造的人造岛屿的不同意见。
该东盟声明还提到“东盟与中国之间不断增进的合作”，并且没有提到“紧张”或“活动的升级”。这些词语曾出现在较早的声明草案和去年的文本中。它提到了一些领导人对“最近局势发展”的关切。
报道称，这份调门缓和的声明出现的同时，目前的东盟轮值主席国菲律宾正试图同中国和解。
4月30日一名东盟外交官说，该声明真实地反映了这次马尼拉峰会的氛围。
台湾“中央社”4月30日报道称，第30届东盟峰会4月29日晚闭幕，但依惯例由轮值主席国发表的主席声明却迟至4月30日上午才出炉。
菲律宾外交界人士透露，东盟各国对中国大陆南海议题的不同调是导致主席声明迟迟无法出炉的原因。
主席声明提及完全落实《南海各方行为宣言》以及尽早敲定行为准则的重要性，但避开了有关南海造岛和南海案仲裁结果的文字。
报道说，杜特尔特去年上任之后，外交政策改走“远美亲中”路线，为与大陆维持友好关系，在南海议题上刻意低调，并搁置海牙仲裁庭所作对菲极度有利的南海案仲裁结果。
报道称，菲律宾作为东盟轮值主席国，在峰会议程上有很大的主导空间，但杜特尔特4月29日在闭幕记者会上说，南海造岛的议题不在峰会议程上面，“我们没有谈到造岛或其他一些事情”。
虽然如此，杜特尔特认同相关各国在南海事务上必须有个共同约束，也就是积极协商中的南海行为准则。
据埃菲社4月29日报道，东盟4月29日表示，将力争在今年内达成南中国海行为准则，以便解决东盟一些成员国与中国之间的南中国海领土争端。
在东盟峰会结束后的一个记者会上，菲律宾总统杜特尔特说：“我们希望最迟在今年年底之前能够颁布南海行为准则。”他说：“如果不制定行为准则，南海将是紧张的争议地区。”
日本《朝日新闻》4月30日报道说，东盟峰会与会国就南海问题进行了讨论。有关南海问题的主席声明当中“担心”的程度明显减弱，东盟峰会“顾忌”中国的态度十分醒目。
据印尼政府人士透露，印尼总统佐科希望南海不要成为大国的示威场所。也有几位其他国家领导人期待在今年年中完成南海行为准则框架的制定。主席国菲律宾总统杜特尔特在会后的记者会上说，行为准则最迟也会在年内完成，显示了重视与中国合作的态度。
报道称，此次峰会如此顾忌中国的最主要原因就是杜特尔特收起了针对中国的批判矛头。有评论认为，杜特尔特之所以倾向中国，是因为他是非常现实的人物，他认为在他六年的任期内不可能解决南海问题，因此不如与表态要对其进行经济援助的中国搞好关系。
另据《菲律宾每日询问者报》网站4月30日报道，菲律宾总统杜特尔特4月29日强调，东盟国家互不干涉内政的传统对推动富有成果的关系具有重要意义，他呼吁东盟尊重法律至高无上的地位，和平解决争端。
报道称，对于抨击其强力打击犯罪政策的西方政府，杜特尔特提出了间接批评。他以正式的外交口吻，要求西方政府停止干涉东盟国家内政。
杜特尔特还说，东盟十国需要应对安全问题，包括恐怖主义和海盗，但并未提及敏感的南海主权争端。中国不希望这个问题成为此次峰会的焦点。
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