杜特尔特登访中国军舰：印象非常深刻！

据美国有线电视新闻网报道称，菲律宾总统杜特尔特5月1日登上了赴菲访问的中国军舰。杜特尔特登舰后在接受媒体访问时，“印象非常深刻”，“非常干净、像宾馆。”
杜特尔特表示，中国军舰的访问是中菲关系建立信心的一部分。菲律宾GMA电视台5月1日报道称，杜特尔特对中菲举行联合演习持开放态度，称不仅可以在南海而且也可以在苏禄海举行。杜特尔特同时大赞中国军舰，“就像宾馆一样干净。”
杜特尔特就朝鲜半岛问题表示，若爆发战争，没有赢家，将会产生核辐射。杜特尔特还喊话特朗普称，“你不能用武力吓唬金正恩。” 杜特尔特还就对美关系谈论了自己的看法，称“我觉得和美国新总统会是朋友。”
新华社菲律宾达沃5月1日电，当地时间1日下午，菲律宾总统杜特尔特率菲政府和军队官员，登上正在菲律宾达沃市进行友好访问的中国海军远航访问编队长春舰参观。
15时30分，杜特尔特在总统特别助理克里斯托弗·吴、国防部长德尔芬·洛伦萨纳、总参谋长爱德华多·阿尼奥上将等政府和军队高层官员的陪同下，抵达编队停靠的达沃港，中国海军政治委员苗华上将、中国驻菲大使赵鉴华、编队指挥员沈浩少将、政治委员徐平大校等在码头迎接。
长春舰悬挂中菲两国国旗、满旗，仪仗队和舰员分区列队，军乐队奏中菲两国国歌，为杜特尔特登舰举行了隆重的欢迎仪式。杜特尔特登舰后检阅了中国海军舰艇仪仗队。
在长春舰会议室，苗华向杜特尔特介绍了中国海军有关情况，长春舰舰长胡杰介绍了由我国自行设计和建造的导弹驱逐舰长春舰的装备和作战性能。杜特尔特一行在胡杰的引导下，来到舰艏参观舰空导弹发射平台和主炮，与长春舰官兵代表合影留念。随后，参观了作战指挥室、驾驶室和鱼雷发射管区，观摩了有关武器装备。其间，杜特尔特还到军官和士兵餐厅了解官兵的生活和休闲娱乐情况。
在长春舰机库，杜特尔特签名留言。杜特尔特说，我很感谢中国政府派军舰来菲律宾访问。我见过很多国家的舰艇，现在我见到了中国海军的舰艇，这是最好的一艘军舰，非常安全、整洁、漂亮，我对中国海军官兵的热情接待表示感谢，希望中国军舰以后有机会再来访问。菲中两国海军可以开展联合军演，我们很期待也很荣幸能以友谊的名义与你们一起在海上驰骋。
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