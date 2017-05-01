（国际观察）东盟对全球化热度不减

第30届东盟峰会29日在菲律宾首都马尼拉落下帷幕。分析人士认为，从此次峰会来看，在全球化遭遇挑战的当下，东盟传递了推进一体化建设的决心，其参与全球化的热情没有减少。
力挺全球化
东盟轮值主席国菲律宾总统杜特尔特在峰会开幕讲话中提到，东盟与对话伙伴的合作有利于维护东盟的和平稳定，促进地区繁荣，增进人民福祉，“如果东盟要成功融入全球经济，就必须继续和经济伙伴进行合作”。
在特朗普政府宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，东盟主导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）能否取得进展备受地区国家关注。菲律宾贸工部长今年3月表示，将推动东盟10国与6个对话伙伴国于今年年底前完成RCEP谈判工作。
马来西亚前驻华大使马吉德认为，特朗普从竞选到当选，似乎一直都在发出“退出全球化的信号”，并且宣称要放弃“多边主义”，更多进行双边谈判或采取单边行动。“如果是这样的话，东盟本身作为一个多边合作机制肯定会感到担心。”
马来西亚安邦智库研究员谢祥锦说，对东盟而言内部贸易更为重要，2015年东盟内部贸易总额高于东盟与欧美的贸易额，因此RCEP是东盟应重视的选项。
携手“一带一路”
“增强与外部对话伙伴的关系”从来都是东盟峰会绕不开的话题。分析人士认为，东盟将自身发展与中国的“一带一路”倡议对接，可以为东盟未来发展提供动力。
东盟工商咨询理事会主席乔伊·康塞普西翁在峰会期间表示，中国可以在旅游､金融资源等多个方面为东盟带来巨大机会，东盟应该为实现与中国的共赢而努力。
谢祥锦说，东盟和中国的经贸关系近年来愈发密切，推进“一带一路”建设有利于东盟和中国发挥各自长处进行优势互补，提升互联互通水平。
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究学者胡逸山认为，东盟在“一带一路”倡议中应该发挥“超级中转站”的作用。他说，和东盟关系密切的21世纪海上丝绸之路不仅连通东南亚，还延伸到南亚､中东和东非，而东南亚的民族多元化传统是与21世纪海上丝绸之路沿线国家打交道的一个优势。
他表示，东盟已经和中国有很紧密的经贸往来，在此基础上如何进一步加强与中国的关系可能对其他“一带一路”沿线国家有示范作用。
下一个50年
今年适逢东盟成立50周年。本次峰会前，杜特尔特说:“菲律宾作为今年东盟轮值主席国，将倡议建设一个更加强大的东盟并将之作为优先目标。我们希望为东盟的下一个50年定下基调。”
而如何打造下一个50年，观察人士认为，挑战也不少。在马来西亚战略与国际事务研究所研究员沙赫里曼·洛克曼看来，经过这些年的努力，“容易摘到的果子”都已经摘光了，剩下的都是棘手的难题。当务之急是应对东盟内部的非关税壁垒和非关税措施，以扫清影响东盟内部贸易的障碍。
观察人士认为，经过这些年的演变，批评东盟内部难以达成一致的声音越来越小。政治和社会多元化的东盟不可能､也不应采取欧盟路径，这种反思随着英国“脱欧”正被越来越多人接受。
胡逸山表示，东盟最了不起的成就是充满弹性的机制，在经贸议题上大家趋于一致，在其他战略议题上意见不统一时，也不会像欧盟那样逼着大家达成一致。“正因为这种充满弹性的组合，反而会使它更长寿。”（新华社记者刘彤 邰背平 董成文）
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