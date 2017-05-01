中国电子战飞机可干扰美军舰防空系统

美国《国家利益》双月刊网站4月29日刊登题为《为什么说美国应该提防中国的电子战飞机》，作者为塞巴斯蒂安·罗布兰。全文如下：
我们要讨论的是中国歼-16双座攻击机的一种改进型号。歼-16模仿了俄罗斯苏-30MKK“侧卫”战机，可与美国的F-15E相比拟。在俄罗斯设计的基础上，歼-16升级了航电设备，包括装备了最先进的有源相控阵雷达。
歼-16的变种歼-16D于2015年12月18日首飞，并于数日后发布了照片。我们来看看照片透露了哪些有限的信息。
歼-16D去掉了30毫米机炮与红外传感器，因为它不是一款旨在用于近距离空中格斗的飞机。沿机身方向加装了新天线和用于电子战的共形阵列天线。歼-16D改变了机头整流罩的形状，可能为了容纳一种更先进的有源相控阵雷达。最重要的是，歼-16D的机翼翼尖安装了新型电子战吊舱，类似于美国EA-18G“咆哮者”电子攻击战斗机在翼尖安装的ALQ-218电子支援侦察吊舱。这些电磁传感器能够分析雷达频率，协助确定雷达波发射装置的位置。此类数据对于干扰雷达或者瞄准和摧毁雷达都非常有用。
这就是我们能够确定的所有事实，毕竟中国空军没有详细介绍其最新战机的习惯。下面就让我们做一些可靠的推断吧。
如果想提高干扰和打击雷达的效率，歼-16D很可能配备了干扰发射机以及反辐射导弹。最大的可能性是，飞机将在机翼和机身下方悬挂两到三台干扰器吊舱，每一台对应不同的雷达频率。据说这些干扰器可能同样使用了有源相控阵技术。
即使满载电子战设备，歼-16D依然能够空出12个挂载点中的6个，用于携带武器。中国拥有三种可以远距离追踪敌军雷达的反辐射导弹。CM-102型导弹射程62英里（1英里约合1.6公里），弹头重176磅（1磅约合0.45千克），很可能具有精确打击海上和地面目标的能力。中国还自主制造了俄罗斯Kh-31P导弹的国产版本，被称“鹰击”-91。其射程稍远一些，同时具有反舰功能。最后是参照“霹雳”-12对空导弹研制的“雷电”-10反辐射导弹。当然，基本型歼-16战机能够挂载的其他武器，歼-16D基本都能携带。
中国已经部署了另外一种具有电子战能力的战斗轰炸机，即自主研发的歼轰-7“飞豹”双座战机，已有大约240架进入空军和海军航空兵服役。歼轰-7能够执行远程任务，最大飞行速度1.75马赫。无论基本型歼轰-7还是升级版歼轰-7A都曾被拍到携带干扰器吊舱的样子，而且能够携带多种干扰发射机。不过，歼轰-7的机身没有集成电子战设备，所以就电子战平台而言，它相比专门设计的电子战机型会受到更多限制。
中国还有一些体型较大、速度较慢的飞机可以在对峙区域发挥干扰支援作用，比如装备了电子战设备的运输机和轰炸机。
如果中国人想要的话，他们还可以研制歼-16D的舰载版本。中国两艘001型航母上的歼-15“飞鲨”战机同样吸取了俄罗斯“侧卫”家族的经验。通过类似的升级工作研制出歼-15SD双座电子战飞机似乎是可行的。
电子战飞机最有可能用来对付拥有强大防空系统的美国海军舰艇。
当然，仅仅干扰雷达并不等于自动战胜了防空系统。但干扰确实能够削弱雷达的有效探测能力和覆盖面，使大批进攻性导弹或者飞机更有可能突破防御。
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