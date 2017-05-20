中国两架战机拦截美核侦察机，促美停“抵近侦察”

指责中国战机“不专业”
【英国广播公司网站5月19日报道】中国两架苏-30战机5月17日在东海上空拦截了美国空军一架核侦察机。
美国太平洋空军女发言人霍奇中校发表声明说，美国WC-135“不死凤凰”核侦察机的机组人员认为，中国战机的拦截行为“不专业”。
报道称，美国WC-135“不死凤凰”核侦察机的任务是在东海国际空域飞行时监测辐射。这架飞机以前曾被用来监测朝鲜可能进行的核试验证据。
霍奇中校表示，“尽管我们仍在调查此次事件，但据美方初步报告显示，中方的拦截行动不专业。这个问题目前正通过适当的外交和军事渠道与中方加以解决”。
报道称，早些时候，美国官员曾对美国有线电视新闻网表示，两架中国战机当时距离美军侦察机约150英尺（约合46米——本网注），其中一架苏-30战机曾在美军战机面前作了桶滚动作。
美国WC-135“不死凤凰”核侦察机是拥有四个引擎的喷气式飞机，该飞机可以收集任何排放到空中的核试验元素，并可分析收集到的样品以确定究竟发生了什么情况。
美国官员说，美军WC-135核侦察机定期部署在东北亚地区执行任务。这些飞机被用来收集朝鲜可能展开的核试验证据。
报道称，美国空军有两架WC-135“不死凤凰”核侦察机，驻扎在内布拉斯加州奥福特空军基地。
5月17日的拦截事件是中美战机在今年遭遇的第二起类似事件。
美国国防部官员2月份表示，美国海军P-3“猎户座”飞机与中国一架空警KJ-200预警机在南海发生了“不安全的”近距离相遇事件。
报道称，匿名美国官员当时对美国有线电视新闻网表示，美国军机在相遇后不得不改变方向，以避免空中碰撞。
美国官员在2月份发生的事件之后表示，中美战机在空中遭遇的事件非常罕见，2016年只发生过两次。
【美国全国广播公司5月18日报道】两架中国战机5月17日在东海上空拦截了一架美国战机。美国官员说，两架中国苏-30战机在东海上空拦截一架美军的WC135信号侦察机，当时中国战机离美国军机不足150英尺（约合46米——本网注），一架苏-30自上而下飞过美国军机。
美国官员没有说此次对峙是否被认为不安全，但他们称机组人员将其描述为“不专业”。他们还表示，美国飞机是按照国际法进行操作的。他们已通过“适当的外交渠道”向中方提出了这个问题。
【英国广播公司网站5月19日报道】中国两架苏-30战机周三在东中国海上空拦截了美国空军一架核侦察机。
美国WC-135“不死凤凰”核侦察机的任务是在东中国海国际空域飞行时监测辐射。这架飞机以前曾被用来探测朝鲜可能进行的核试验证据。
美国官员表示，两架中国战机当时距离美军侦察机约150英尺，其中一架苏-30战机在美军侦察机面前作了桶滚动作。
美国WC-135“不死凤凰”核侦察机是拥有4个引擎的喷气式飞机，可收集任何排放到空中的核试验元素，并可分析收集到的样品以确定究竟发生了什么情况。美国官员说，美军 WC-135核侦察机定期部署在东北亚地区执行任务。
2001年，中国空军在南中国海拦截一架美军侦察机时发生擦撞，导致中国空军飞机坠毀、 飞行员丧生，美军的侦察机受损后迫降海南岛，成为当时世界瞩目的外交事件。
称想和中方“私了此事”
【美联社北京5月19 日电】美国空军周四称,两架中国战斗机日前在东中国海上空对一架美军探测核活动的侦察机进行了“不专业”的 拦截，这是一系列此类事件的最新一起,引发了美国对这片局势业已十分紧张的区域的担忧。
美国太平洋空军司令部发言人洛丽•翟奇在一份声明中说，两架中国苏-30战斗机周三接近了一架正在国际空域执行例行任务的 WC-135 “不死風凰”侦察机。
霍奇说，从“中国飞行员的操作以及两架飞机的速度和接近距离”来看，WC-135的机组人员认为此次拦截并不专业。
她拒绝透露更多细节,只是说将通过“合适的外交和军方渠道”与中国处理此事。
霍奇在电子邮件中告诉美联社说:“我们倾向与中国在私底下讨论此次事件。这样将让我们继续与中方建立互信，就如何操作才能避免意外达成一致。
中国在2013年宣布把东中国海上空大部分区域划为防空识别区。然而美国称此举非法，拒绝予以承认。
中国要求进入该区域的外国飞机明示自己的意图并按中国指示操作。霍奇没有说明周三的事件是否发生在中国自设的防空识别区范围内。
她说:“美军飞机会定期在太平洋包括东中国海上空的国际空域进行例行飞行。这次飞行也不例外。”
美中军机在南中国海上空也时常发生意外和不安全的拦截事件，中国主张对几乎整个南中国海拥有主权。尽管中国表示尊重在这片具有战略重要性的区域的航行自由，但中国反对美国的一些军事活动，尤其是美国其南部岛屿海南省海岸线的信号情报收集活动，因为岛上建有多个军事设施。近年来，双方签属了两个协议，旨在防止此类遭遇，避免引发国际危机。
【美国《华尔街日报》网站5月19日报道】 美国军方称，中国两架喷气式战斗机本周在东中国海上空拦截了一架美国军用飞机。
美国军方称，周三两架中国苏-30战斗机接近一架美国WC-135侦察机，并与该侦察机近距离伴飞。美国军方表示，当时这架美国飞机是在国际空域飞行。两国目前正通过外交和军事途径私下解决此事。
美国太平洋空军司令部发言人洛丽•霍奇周四在一份声明中称，考虑到中方飞行员的做法，以及两架飞机的速度和接近程度，这次互动是不专业的。她还表示，这次事件的进一步细节不会被公开讨论,但中美两国正在对此事进行评估。
美国军方官员对此次拦截的细节以及中国飞行员如何操作飞机不予置评，同时美国军方未说明这次互动是否危险。
据美国空军的情况说明，这架美军飞机的代号为“不死凤凰”,该飞机被用于识别核爆炸残留物并且能够实时探测核辐射云。
中国促美停“抵近侦察”
【路透社5月19日报道】美国军方称，两架中国战机对一架在东海上空进行辐射侦察的美国飞机进行了“不专业的”拦截。
中国外交部发言人华春莹19日不愿就此事发表评论，并称相关问题应由国防部回答，国防部方面尚未作出回应。
华春莹说，长期以来，美国的船只和飞机一直对中国进行抵近侦察，这很容易导致误解和误判，或者在海上和空中导致意想不到的事件。她表示，中方希望美国能够尊重中国合理的安全关切。
【英国《金融时报》网站5月19日报道】在两架中国战斗机以美方机组人员认为非常危险的方式对一架美国军机进行拦截后，特朗普政府向中国提出了关切。
报道称，此次事件是自特朗普上任以来五角大楼第一次对中国提出抗议。它发生在特朗普敦促中国对朝鲜施加更大压力、要其放弃核和导弹计划之际。
北京清华-卡内基全球政策中心主任韩磊说：“这种事件非常罕见。2015年没有相关报告，2016年只有两起。2月份发生过一次‘不安全相遇’，不是拦截，它发生在一架美国海军的P-3‘猎户座’飞机与一架中国侦察机之间，是在黄岩岛附近。”
报道称，曾在小布什和奥巴马任内担任白宫中国问题高级顾问的韩磊说，美国和中国在2015年建立了一条军方热线，双方就空中相遇行为准则达成了一致，这些规则旨在防止危险拦截。他还说：“中国飞行员可能尚未改进，但我认为更有可能的是，他们是在表示他们一直以来对美国严密监视和侦察活动的不满。”
中国人民大学美国研究中心主任时殷弘说：“此次拦截表明中国愿意在东海空域捍卫它的主权声索。”他还表示：“中国政府现在显然更自信、更强大。中国现在有保卫本国主权的自信。”
报道称，2013年，中国在东海大部分区域上空单方面划设了防空识别区，称其有权阻止外国飞机进入。美国不承认中国的这一主张。
【英国《每日电讯报》网站5月19日报道】美国官员表示，两架中国战斗机日前对一架美国空军侦察机进行了“不专业的”拦截。其中一架在侦察机上方作了桶滚动作。
报道称，去年，美国指责中国战斗机在南海上空进行了危险操作，但遭到北京否认。华盛顿还在2014年向中国军方提出交涉，因为据称一架中国飞机在经过一架美国飞机时作了危险的桶滚动作，显然是在展示其携带的武器。
2001年，一架中国战斗机与美国海军的一架侦察机在海南岛附近空域相撞，导致中国飞行员死亡，美军飞机迫降海南岛。那次事件之后，华盛顿与中国的军事联系一度中断。北京一直要求美国减少在中国附近空域的巡逻次数。
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