中菲举行首轮南海双边对话：恢复互信 促进合作

19日在中国贵州省贵阳市举行的中菲南海问题双边磋商机制第一次会议，预计将就两国每半年定期举行副部长级会议达成协议。
据日本《每日新闻》5月19日报道，会议上，双方将就定期对话的设立宗旨、构成人员等基本事项进行磋商。议题方面，将把对话机制定位为“创造恢复互信的基础，促进包括安全层面的海上合作”。
报道称，此外，设立宗旨中还包括了“实施过程中，将不受与南海问题有关的其他双边、多边框架阻碍”等条款，说明中国欲排除日美等第三方的干预。
据报道，去年上任的杜特尔特总统正在向愿意提供大额经济援助的中国靠拢。中国主张通过“双边对话”解决问题。中菲领导人去年10月举行会谈时，就设立对话机制达成了协议。
另据台湾“中央社”5月19日报道，尽管在南海存在主权争议，中国大陆与菲律宾越走越近。中国外交部副部长刘振民表示，希望在达成最终海上问题解决方法之前，中菲可以共同开发能源，这对双方都有利。
报道称，菲律宾日前提议，希望与中国大陆在南海相关海域进行油气资源共同开发。对此，刘振民18日接受媒体采访时做上述表示。
中新社引述刘振民的话指出，中国与菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议将在19日举行。这是机制化的定期协商，范围广泛，将涉及共同关心的所有海上问题，也包括如何加强海上合作。
他表示，就油气资源问题而言，中方的立场一直很明确，希望能在两国达成最终海上问题解决办法前，进行共同开发。
报道称，有关的合作领域会在19日的会议中讨论，但刘振民也强调，并非一次协商就能达成合作共识，还得视协商进展而定。
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