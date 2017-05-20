推特用户数被中国新浪微博超越

中国新浪微博平台的用户数虽现在超过了推特网站的用户数量。
新浪微博布的2017 年一季度财报显示，新浪微博的月活跃用户达3.4 亿人，同比增长30%。平均活跃用户达1.54亿人，其中91%为移动端用户。
相比之下，在中国被屏蔽的推特网站的月活跃用户约为 3.28 亿人。
新浪微博首席执行官王离飞在一份声明中说:“我们专注于提供中国最好的社交媒体服务，促成了微博强劲的第一季度业绩。”
他说:“展望未来，我们预计将继续保持强劲增长势头，进一步优化微博分享、发现和消费信息的竞争力，特别是在移动、社交和视频的场景中。”
据中国互联网络信总中心的数据，中国网民规模已经达到7.31亿人，其中手机用户占比超过90%。
新浪微博是中国最热门的微博服务平台，也是大多数中国内地报纸和电视台的首选平台。
去年，在看到视频直播走红后，新浪微博推出了它自己的视频直播应用“一直播”。
近几年来，手机即时通讯应用“微信”的大获成功对新浪微博提出了挑战。随着中国内地智能手机用户数量的增加,社交媒体用户开始在手机而不是电脑屏幕上阅读新闻。
但是，通过建立一系列战略伙伴关系，新浪微博依然保持了竞争力。 这些战略伙伴关系使它搭载了一系列新功能，其中许多功能甚至超过了推特网站。
2014年,拥有新浪微博31.4% 股份的电商巨头阿里巴巴集团通过推出“微博支付”服务，帮助提升了该平台的电商能力，使微博用户得以使用这项服务在网上购物。
微倍也在去年大力投资打造类似的功能。在这种情况下，新浪微博采取了一项可能比较大胆的举措,为微博平台引入了视频直播能力。（英广）
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