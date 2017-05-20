中国在线消费增长强劲，腾讯和阿里超过亚马逊和“字母表”

美媒称，中国互联网巨头预计将提供充分的证据表明，尽管这个世界第二大经济体的增长放缓，但这里的在线消费继续增长。
据彭博新闻社网站5月17日报道，在腾讯公司和阿里巴巴集团本周公布季度财报时，这两大公司有望双双宣布40%以上的销售增长，超过亚马逊公司和“字母表”公司。随着腾讯和阿里的市值均超过3000亿美元，它们现在成为中国首屈一指的大公司，凸显了随着传统行业的衰落新经济的崛起。
阿里加速全球战略布局
事实证明了彭博社的预测。据美国《华尔街日报》网站5月19日报道，阿里巴巴18日公布，截至3月31日的第四财季普通股东应占净利润为人民币106.5亿元（约合15.5亿美元），同比增长近一倍。当季收入飙升至人民币386亿元（约合56亿美元），同比增长60%。占阿里巴巴大部分营业额的核心商业部门收入增长47%，至45.9亿美元。阿里巴巴第四财季收入高于接受S&P Global Market Intelligence调查的分析师预测的53亿美元，但每股收益略低于分析师估计的人民币4.35元（合0.63美元）。
《华尔街日报》认为，想要了解中国消费经济的实力﹐只要看看电商巨头阿里巴巴集团最新发布的财季业绩就可一目了然。
阿里巴巴执行副主席蔡崇信在电话中对分析师表示，薪资日益增长帮助中国消费者提高了消费层次，进而推动该公司收入增长。他表示，可支配收入增加意味着消费者在弹性消费品方面的支出增多。蔡崇信表示，中国消费者、尤其是中国年轻人消费能力的潜在增长﹐将在未来数年为消费提供强大动力。
美媒称，中国互联网巨头预计将提供充分的证据表明，尽管这个世界第二大经济体的增长放缓，但这里的在线消费继续增长。
据彭博新闻社网站5月17日报道，在腾讯公司和阿里巴巴集团本周公布季度财报时，这两大公司有望双双宣布40%以上的销售增长，超过亚马逊公司和“字母表”公司。随着腾讯和阿里的市值均超过3000亿美元，它们现在成为中国首屈一指的大公司，凸显了随着传统行业的衰落新经济的崛起。
阿里加速全球战略布局
事实证明了彭博社的预测。据美国《华尔街日报》网站5月19日报道，阿里巴巴18日公布，截至3月31日的第四财季普通股东应占净利润为人民币106.5亿元（约合15.5亿美元），同比增长近一倍。当季收入飙升至人民币386亿元（约合56亿美元），同比增长60%。占阿里巴巴大部分营业额的核心商业部门收入增长47%，至45.9亿美元。阿里巴巴第四财季收入高于接受S&P Global Market Intelligence调查的分析师预测的53亿美元，但每股收益略低于分析师估计的人民币4.35元（合0.63美元）。
《华尔街日报》认为，想要了解中国消费经济的实力﹐只要看看电商巨头阿里巴巴集团最新发布的财季业绩就可一目了然。
阿里巴巴执行副主席蔡崇信在电话中对分析师表示，薪资日益增长帮助中国消费者提高了消费层次，进而推动该公司收入增长。他表示，可支配收入增加意味着消费者在弹性消费品方面的支出增多。蔡崇信表示，中国消费者、尤其是中国年轻人消费能力的潜在增长﹐将在未来数年为消费提供强大动力。
网络游戏对腾讯贡献大
彭博社在报道中认为，就在阿里和腾讯投入数十亿押宝未来好莱坞式的娱乐业和网络经济之际，中产阶级的财富正在刺激其核心业务的增长。腾讯的新手机游戏《王者荣耀》大火特火。彭博社统计得出的分析人士的平均估值显示，截至3月份的第一季度，腾讯的收入预计将增长45%，达到463亿元人民币。
野村国际（香港）有限公司分析师史家龙说：“整体经济可能增长放缓，但是娱乐行业则是反周期的，而且阿里和腾讯都处境不错。对于阿里来说重点是实体商品，是购物。对于腾讯来说是游戏中的虚拟商品。”
据悉，5月17日，腾讯公布了2017年第一季度业绩。截至2017年3月31日，腾讯2017年第一季度总收入为人民币495.52亿元（71.82亿美元），比去年同期增长55%。
腾讯主席兼首席执行官马化腾表示：“在2017年第一季，我们在业务及财务录得强劲的业绩。财务方面，智能手机游戏、支付相关服务、数字内容订购、PC游戏及社交广告驱动整体收入增长。”据悉，腾讯网络游戏收入增长34%至人民币228.11亿元。该项增长主要反映来自智能手机游戏（如《王者荣耀》及《龙之谷》）及PC客户端游戏（如《英雄联盟》及《地下城与勇士》）收入的增长。社交网络收入增长56%至人民币122.97亿元。该项增长主要反映数字内容服务（包括数字音乐、视频及文学服务）及虚拟道具销售收入的增长。
报道称，阿里和腾讯表明，就在中国经济重心由重工业转向服务业之际，这个国家的家庭充满活力。这种远离增长迟缓的重污染行业的转变，帮助腾讯和阿里成为中国最有价值的企业，这与五年前没有一家技术公司进入企业排名前十位的局面形成了鲜明对比。
随着更多的人蜂拥来到网上购买商品和娱乐，互联网企业在对抗经济增长放缓。据国家统计局15日发布的数据显示，今年前四个月，实物商品网上零售额同比增长25.9%，网上服务的零售额激增55.9%，超过社会消费品零售总额10.2%的增长率。花旗银行集团分析师艾丽西亚·叶说，第一季度仅阿里的天猫网站上的销售额可能就增长了25%。
报道认为，腾讯正在增加其在网络广告市场的份额，但是仍然依赖游戏收入。据摩根大通分析师亚历克斯·姚（音）说，腾讯公司推出的《王者荣耀》游戏大受欢迎，并在4月份又推出了19款手机游戏，其中包括备受期待的剑网3游戏。这些游戏大部分改编自热门小说或动画片，希望赢得既有粉丝群体的欢心。
腾讯公司还支持Twitch式的流媒体网站，其中包括武汉斗鱼网络科技有限公司，并加速进军好莱坞电影业。它支持拍摄了《金刚：骷髅岛》，并协助为即将上映的夏季大片《神奇女侠》融资。
摩根士丹利分析师陈星嘉说，“考虑到手机游戏和移动支付的强劲势头，我们对腾讯2017年的展望逐步变得更加积极”，并预测“游戏可能带来惊喜”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost