智慧城市需要哪些新职业

城市应用信息和通信技术让城市变得更加高效，这为数据工程师、网络安全专家、律师和环境卫生监察员等专业人士带来了新的工作机会，他们对于智能城市的 发展来说都是至关重要的。智能城市面对的挑战之一是公共与私营部门之间需要合作，并且以新的规则相处。
藤泽可持续发展智能镇是全球智能城市的参考之一。这个位于东京的城市大力发展高端技术，为城市发展提供了新的风格。这是政府和私营部门的一个合作项 目，可容纳1000户人家，其目标是建立更加可持续发展的能源、安全和福利体制。
藤泽并非是应用信息和通信技术的唯一城镇。根据西班牙企业管理高级硏究所发 布的城市发展指数,去年纽约被视为全球最智能的城市，在技术优化和对资源的有效管理方面表现优异。例如通过摄像头收集交通数据以便实时调控公路交通。这些做法是世界发展趋势，并且它们创造了新的工作岗位。伦敦、阿姆斯特丹、新加坡、 西班牙桑坦徳、马徳里、巴塞罗那和马拉加等城市也有各自体现城市智能发展的明星项目。
这些城市的目标是建设真正的智能城市，使用信息和通信技术来创建保证可持续发展的基础设施。根据德勤研究所对智能城市的硏究和指南，新的变化主要集中在六大领域：住房、公民利益、 经济、管理、移动性和环境。这些领域的进步包括：停车状况报告应用、汽车分享系统或者应急服务管理软件等。创新是无限的，也因此引发了无数的挑战。其中之一与劳动领域直接相关，传统职业被完全更新，需要新的专业人士——从工程师到律师，从建筑师到金融人士来阐述这种新的城市主义。
创新和数字化专家胡安·加斯扎指出，以下12个领域正在提供智能应用，将产生新的就业机会，分別是：医疗服务、物资供给、 能源、电子商务、教育、文化、政府、城市、数字化旅游、交通、城市基础设施、 可持续性和安全。
隐藏在这些照明管理、交通控制、 旅游应用等创新解决方案后面的是大量的数据。“城市发展的主要领域是大数据或者城市分析。所有举措都是关于环境、使用和消费的信息提供，挑战则是利用信息来实现管理、规划和决策。德勤硏究所公共部负责人柯塞普·帕莱特说。因此，大部分就业机会倾向于STEM（科学、技术、工程和数学的英文缩写）领域。事实上，据欧盟统计，至2020年全球将新增90万个新技术工作岗位，其中包括程序开发人员，营销和传播、视觉设计、运营策略和管理方面的专业人才。
总体而言，高技能岗位例如与网络安全、数据工程、数据结构或编程有关的岗位将逐步增多。帕莱特承认“机会是无限的”“或许我们还不能猜测展现在我们面前的各种可能性”。例如无人机操控员、具有全球视野的城市管理员、环境卫生监管员等等。加斯孔则表示，平台监测和维护专家、自然灾害和紧急情况预防协调员、开放数据应用工程师等将成为未来新的职业。（西班牙《发展日报》）
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