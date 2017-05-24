美媒设想对朝作战“全景图”，将成为规模极大的悲剧

美国军队时报网站5月21日发表题为《对朝鲜战争：美军全球响应办法内幕》的报道称，特朗普内阁认为朝鲜问题没有好的军事解决方案。
国防部长詹姆斯·马蒂斯19日在记者会上被问到当前与朝鲜的紧张关系时说：“如果（这个问题）走向军事解决，那么它将成为规模大得令人难以置信的悲剧。”
美国军队时报基于对现任及前任军方官员和国际专家进行的大量采访以及有关朝鲜军力的情报评估，构建了一幅朝鲜半岛战争可能样貌的详细图景。退役陆军中将马克·赫特林说：“任何认为这场战争可能会在30天内结束的人都将大错特错。到时几乎会有数千、数万平民伤亡，有人说会有超过10万平民伤亡。”
如果炮弹开始飞越三八线，那么将爆发全面的正规战争。下面将对全面常规战争场景进行解析。
美国和韩国部队将在美国陆军、空军、海军陆战队和海军的帮助下立即作出反应。
先头部队将是美国第八集团军第二步兵师——该师由美军和韩国部队共同组成，协同作战的将包括一个战斗航空旅、一个野战炮兵旅、一个装甲旅作战队以及一个化学武器营。
美国机群将从朝鲜半岛上空快速飞过，在一处面积相当于明尼苏达州的狭窄空域展开多国战争。它们将利用尖端的防空和防炮火系统以及空中力量打击朝鲜的关键军事阵地。
按照计划，韩国军队将执行初期的大部分作战任务。
在开战的最初几个小时里，美国官员将通知驻冲绳海军陆战队员开始往赶赴战场的军舰上装载装备，而美国本土的陆军第82空降师将令其伞兵旅战斗队做好准备。这支战斗队是美国全球快速反应部队的一部分，该部队随时准备在接到命令后数小时内展开部署。
退役海军上尉杰里·亨德里克斯说：“我们从一开始就将找到海上的每一艘朝鲜军舰并摧毁它，或者说如果它停泊在港口，那我们也将打击它。”
专家预测，美国和韩国部队在战争初始都会有重大人员伤亡。
专门从事朝鲜军队研究的荷兰分析师约斯特·奥利曼斯和斯泰恩·米策说，据信朝鲜已经在非军事区挖掘了若干条地道，这些地道将使朝鲜得以把作战人员快速部署到朝韩之间的雷区的另一侧。
退役陆军特种部队上校戴维·马克斯韦尔说，朝鲜的目标将是在美国的增援部队赶到之前尽可能多地占领半岛。
一场对朝鲜的全面常规战争将摧毁朝鲜半岛。军事专家预测，朝鲜部队将迅速涌入南方，以保持己方的势头并切断韩国首都首尔与外界的联系。同时，与韩国同伴在陆地、空中和海上协同作战的美军预计会全力出动，以抵挡北方的士兵和炮火。
退役空军将领赫伯特·卡莱尔说，空军的情报、监视和侦察能力将构成美国和韩国部队的快速行动能力的关键。
首尔坐落在距离非军事区约35英里（1英里约合1.61公里）处，朝鲜的导弹和大炮可以给这里造成重创。如果朝鲜部队占领了陆地，那么将需要发动两栖进攻。
马克斯韦尔说，阻止朝鲜进攻的战斗可能会涉及驻扎在冲绳的美国海军陆战队员以及韩国的海军陆战队员，他们将对半岛的东海岸和西海岸展开两栖登陆。
他说：“他们有多个地点可供登陆。当然，挑战在于拥有足够多的两栖军舰，并且这些军舰要能够让具备充足实力的部队登陆，以建立滩头阵地，然后从海上发起行动。”
真正的挑战在于把海军陆战队员和装备从军舰运到岸上。
如果冲突延续数月之久，绝大多数战斗将由美国和韩国陆军承担。传统基金会国防中心主任、退役陆军中将汤姆·斯波尔说，随着战争进行数周甚或数月，美国将必须随着时间的推移构建作战力量。
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