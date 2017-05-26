中国央行向金融系统大注资 美媒：有望提振投资者信心

中国央行16日向该国金融市场注入近4个月以来单日额度最大的一笔资金。这个最新信号表明，北京正努力减轻近期因打击投机性投资对投资者信心造成的损害。
据美国《华尔街日报》网站5月16日报道，中国人民银行通过日常货币市场操作向金融系统净注资1700亿元人民币（约合247亿美元），注资金额为1月农历新年以来之最。
在此次注入巨额资金之前，中国官员近日发表的言论表明，他们担心最近加强市场监管的行动引起了严重混乱。
监管机构此前闪电般出台了一系列新规。银监会重拳打击了依靠借债进行的投机性投资活动，并对违规行为处以高额罚款。
但事实证明，在中国收紧货币政策之际，新规令投资者难以承受。仅在一个多月间，中国主要股票市场就下跌了5.4%，而中国政府债券的收益率也升至两年多以来的最高水平。当债券价格下降时收益率会上升。
渣打银行经济学家丁爽说：“中国人民银行选择采取行动的时机的确表明其意在安抚投资者。”
北京态度变化的迹象最早出现在12日，当时央行在最新货币政策报告中指出，监管机构应谨慎考虑出台新政的时机与节奏，有序化解金融风险。央行还承诺提供必要的流动性以确保信贷“合理”增长。
同样在12日，银监会在一份简报中表示，将切实防止发生“处置风险的风险”，并指出会给予银行时间进行调整，仅对新增业务实行更严格的标准，允许存量业务存续到期实现自然消化。
招商银行一名资深分析师说：“市场确实担心：如果监管打击措施引起动荡，那么可能导致系统性风险，进而伤害实体经济。”
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