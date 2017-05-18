中国内地与香港开通单向“债券通” 双向开通将适时推进

中国央行和香港金融管理局16日联合发布公告，宣布开展“香港与内地债券市场互联互通合作”（“债券通”）。
据英国广播公司网站5月17日报道，公告称，初期先开通的是“北向通”，香港和其他境外投资者可借此投资于中国内地银行间债券市场。未来将研究扩展至“南向通”，允许境内投资者投资香港债券市场。
中国央行随后在另外一份答记者问的书面声明中解释称，人民币已进入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子，未来将有更多人民币资产配置的需求，“‘债券通’将会进一步丰富境外投资者的投资渠道……有利于在开放环境下更好促进国际收支平衡”。
中国招商证券发布名为《中国债券市场开放的快车道——债券通》的报告指出，目前国际投资者在中国债券市场中的占比仍不到2%，远低于新兴市场的平均水平。预计未来5年间，中国债券市场年均的国际资本流入量有望超800亿美元。该报告称，近年来，中国投资者在全球配置资产的需求不断提升，相对低风险的国际债券资产有望逐步受到重视。“债券通”在“引进来”的基础上未来一定会“走出去”，“北向通”开通之后“南向通”也将择机推出，便利中国资本出海，便利国内投资者配置全球债券资产。
香港交易所首席中国经济学家巴曙松接受《香港商报》采访时称，“债券通”能够使跨境资本流动效率明显提高，并将推动内地债券市场国际化进程。
但中国央行同时承认，实施“债券通”可能在跨境资金流动、投资者保护与市场透明度、基础设施互联、跨境监管执法等方面面临一定风险与挑战。因此，“现阶段实施‘北向通’，未来根据两地金融合作总体安排适时开通‘南向通’，影响总体可控”。
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