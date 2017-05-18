中国欲打造全球最大化工企业

到目前为止，总部位于路德维希港的巴斯夫公司是全球最大的化工企业——领先美国竞争对手陶氏化学公司。但中国政府正筹划打造一家体量是巴斯夫公司两倍的竞争对手。北京传出的消息显示，大型企业中国化工集团和中化集团可能会合并业务。如果它们再消化好一系列高质量的收购业务，它们的营业额加起来将超过1000亿欧元大关。
据德国《法兰克福评论报》5月16日报道，目前，中国政府正有针对性地组织相互竞争的国有企业合并为更有竞争力的大企业。它已经合并了钢铁巨头宝钢集团和武钢集团。新公司现在叫宝武钢铁集团，是仅次于卢森堡阿赛洛米塔尔钢铁公司的全球第二大钢铁公司。世界上最大的铁路设备制造商中国中车股份有限公司也是这样合并的结果。
与此同时，这些企业也在世界市场上收购竞争对手。这方面特别引人注目的是中国化工以大约430亿美元收购瑞士农业化工巨头先正达公司。此项收购刚刚获得了股东们的同意。如果中国的这两家大型化工企业像预想的那样进行合并，先正达公司将从一开始就成为这家新化工巨头的一部分。
化工业被视为对中国进一步发展而言非常重要的一个领域——新材料在建筑和工业节能方面扮演重要角色。为了给国内外市场提供先进产品，掌握最新技术也很重要。农业化学对农业现代化和提高农业效率也起着重要作用。
但与此同时，围绕“大”是否就是“好”，人们的疑虑越来越重。就海外收购事项为中国国有企业提供咨询服务的高盖茨律师事务所专家格雷丝·范德拉图尔警告说，大型合并和收购项目往往带来很多问题。先正达公司最近不再盈利，因此才被出售。中国人收购它后虽然开辟了巨大的销售市场，但困难并未消除。
中化和中国化工自成立之日起就是竞争对手：它们涉足非常相似的业务领域。
西方工业界人士怀疑纯粹的合并会给他们带来很多变化。一位德国化工业高管说，不论一个还是两个大玩家代表中国化工行业，规则都不会改变。但2016年首次出现这两家公司合并传言时，它们的股价上升了，因为投资者预计合并后的企业在世界市场上将会有更好的销售机会且在研发和生产方面将降低成本。
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