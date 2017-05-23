全球最不守时航空公司 最高晚点率达55%

加拿大跨大西洋航空公司、冰岛航空公司和挪威短程航空公司在英国一项航空公司准点率的调查中垫底。
据英国广播公司网站5月20日报道，一家消费者追踪机构在对抵达全英25个机场的85万个航班进行分析后发现，仅75%的航班保持准点，其余1/4的航班均存在延误或取消的记录。
加拿大跨大西洋航空公司晚点率居首，仅过半航班（55%）在预计到达时间后的15分钟内抵达机场。
冰岛航空公司和挪威短程航空公司的表现也差强人意，准点率分别仅为56%和60%。
总部位于加拿大蒙特利尔的加拿大跨大西洋航空公司的发言人表示，这一显著的超低准点率不应由该公司负全部责任。他说：“这项调查并未考虑其他不受航空公司控制的因素，如天气状况和航空管制。当这些因素被排除后，我们的准点率实际上达78%。”
冰岛航空公司也将其航班表现归咎于罢工以及冰岛首都雷克雅未克机场翻新工程的影响。
另一方面，荷兰皇家航空公司摘得最准点航空公司桂冠，卡塔尔航空公司紧随其后。
根据欧盟的法律，从英国出发乘坐误点航班的旅客的相关损失可获赔偿。然而，这一规则在出现极端天气或机场罢工等状况时不适用。
英国民航局发言人指出，近期已引入新政策以保护搭乘误点航班的乘客的权益。
这位发言人指出，民航局已经引入一套新的纠纷调解办法，帮助乘客就晚点事宜与航空公司达成和解。
他表示，目前近80%从英国出发的航线的经营者签署了协议同意采纳此纠纷调解办法。
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