“出云”号战舰巡航南海欲意何为？

《日本时报》网站5月23日刊发日本国际问题研究所访问研究员鲁帕克乔蒂·博拉的文章《“出云”号的部署：日本加入竞争》称，随着中美两国在亚太地区争夺政治和军事主导地位，日本对二战后最大的战舰“出云”号进行首次海外部署，让其在南中国海巡航三个月。这一举动在世界许多地区引发了争议，尤其是在北京。这是二战后日本进军该地区的最大举措，发生在中国日益崛起和美国影响力逐渐衰退之际。
文章称，“出云”号最近在新加坡，与来自其他20个国家的海军舰船一起参加新加坡海军组织的国际海事检阅大会。然后它会访问越南，在对印尼、菲律宾和斯里兰卡进行访问后，“出云”号将在今年7月下旬和美国、印度海军一起参加“马拉巴尔”海上联合军演。这艘日本二战以来最大的战舰被日本海上自卫队归类为直升机驱逐舰。虽然“马拉巴尔”军演最初是印度和美国之间的联合海军演习，但日本现在是该联合军演的永久成员。
“出云”号的主要任务被描述成参与反潜战。这艘军舰长248米，排水量2.7万吨，相当于日本在二战期间的航母。虽然日本有四艘这样的舰船是为直升机而设计的，但有报道说，经过改造后，它们或许能让美国提供的新型F-35B战机起飞和降落。中国清楚地意识到这一点，并对此感到不满。
文章称，今年3月日方宣布派“出云”号前往南海时，中国外交部发言人华春莹表示：“我愿再次提醒日方，日本不是南海问题当事国，日本在侵华战争期间还有过侵占中国西沙群岛和南沙群岛的不光彩历史，日方应当反省历史，谨言慎行，不要在南海兴风作浪，不要再做损害地区和平稳定的事。”
日本第二艘“出云”级战舰“加贺”号直升机驱逐舰也在今年3月入列。这艘战舰和日本二战时期的航母“加贺”号拥有同样的名字，后者参与了偷袭珍珠港行动。中国人也知道“加贺”号这个名字的意义。
首先，“出云”号进入南海水域显然是要传达一个信号，即随着印度洋-太平洋地区的地缘政治风险加大，日本不能被排斥在外。北京正日益彰显自己在该地区的力量和存在，而美国似乎不愿直接与中方对抗。
其次，安倍知道虽然他和特朗普建立了良好关系，但他不能想当然地看待这位特立独行的美国总统。特朗普已经让美国退出了跨太平洋伙伴关系协定，他和中国领导人的关系日益密切，这也让安倍有理由感到担心。
再次，这是向东盟的一些成员发出信号、看看它们如何回应的一个办法，特别是考虑到一些国家正日益接近北京。最近，来自东盟国家的一些领导人出席了在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛。
最后，自2012年以来日本一直在跟印度进行联合海上演习，后者是美国的条约盟友。“马拉巴尔”军演将使美印日三国海军加强协作的能力，以应对传统和非传统的安全威胁。
文章称，综上所述，“出云”号的首次海外部署是一个明确的信号，表明印度洋-太平洋地区的水域正在升温。安倍领导下的日本显然不愿意放弃它在该地区的传统角色和影响力。航行和商业自由对日本经济至关重要。正如一些人所说的那样，这样的部署表明日本已经“加入了竞争”。
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