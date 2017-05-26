习近平要求建“世界一流”海军

【拉美社北京5月25日电】中国国家主席习近平24日上午视察海军机关时强调，要努力建设一支强大的现代化海军，为实现中国梦强军梦提供坚强力量支撑。
习近平强凋，海军是战略性军种，在国家安全和发展全局中具有十分重要的地位。要以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、依法治军，瞄准世界一流，锐意开拓进取,加快转型建设，努力建设一支强大的现代化海军，为实现中国梦强军梦提供坚强力量支撑。
习近平通过视频慰问了正在海上执行任务的海军官兵，同正在远航访问的150编队通话。编队向习近平报告，编队起航一个多月來已访问五个国家，每到一地都受到热烈欢迎。习近平嘱托他们当好传递友谊的使者，为促进世界和平作出应有贡献。他指出，要坚持以创新为海军转型建设注入强大动力，同时要坚持依法治军，确保海军转型建设在法治轨道上有力有序推进。
习近平最后强调，要确保人民海军忠于党，强化监督执纪问责，推动正风肃纪反腐向纵深发展，要按照军队好干部标准选人用人，培养大批高素质新型军事人才。
【香港《信报》5月25日报道】身兼中央军委主席的国家主席习近平24日上午视察海军机关，并到海军作战指挥大厅了解海空兵力活动情况，通过视频通话慰问正在海上执行任务的海军官兵。这是习近平在中共十九大前的一次军队视察和讲话，受到外界关注。陪同习近平视察的有范长龙、许其亮两位军委副主席和七位军委委员。
习近平先同正在远航访问的150编队通话，又同正在执行战备巡逻任务的538舰通话。在听取海军工作汇报后，习近平强调，要坚决维护党中央权威，毫不不动摇坚持党对军队绝对领导，切实做好意识形态工作，全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响。
【路透社北京5月24日电】中国国家主席习近平 24日要求努力把中国海军建设成世界一流海军。眼下，中国海军正提升向远海投射力量的能力。中国海军的地位最近一段时间变得愈发突出，包括任命新司令、首艘航母绕台湾岛航行以及上个月一艘新航母下水等。
鉴于美国总统特朗普承诺要大规模生产军舰并且对台湾和南中国海、东中国海等热点问题采取不可预测的方式而令北京不安，中国正努力缩小与美国海军的差距。
习近平这次视察的声明中说，习近平在视察海军机关时强调，海军应当“瞄准 世界一流”。
习近平强调:“建设强大的现代化海军是建设世界一流军队的重要标志，是建设海洋强国的战略支撑。”他还说，创新能为海军转型建设注入强大动力。习近平指出，海军应当统筹近海和远海力量建设， 统筹水面和水下、空中等力量建设。
国防部称，习近平对海军一线任务部队十分关心。他对正在海上执行任务的海军官兵说：“你们战风斗浪、连续奋战，大家辛苦了!”中国的军事理想，包括在有争议的南中国海采取更加咄咄逼人的姿态一比如建设人工岛和增加防御开支---直让邻国不安。
北京之前宣布今年国防预算将增加7%，达到 1.044万亿元人民币。虽然中国的国防预算只是美国的四分之一左右， 但很多专家认为，中国的实际军事开支高于官方数字。 中国不提供开支的细目。中国政府否认它对其他任何人构成军事威胁，称本国军费只是为防御目的。
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