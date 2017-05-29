美媒称中国推社会信用评级获民众支持：治疗信任危机的药方

美媒称，今天，中国人生活在一个缺乏信任的社会中。在这样的社会里，每个机会都可能是一场骗局，每个慷慨行为都有被人利用的风险。老人在街上摔倒时，往往没有人去搀扶他们站起来，因为人们担心自己会遭到讹诈。
据美国《外交政策》双月刊网站5月24日报道，自上世纪80年代的经济繁荣以来，缺乏信任的问题愈演愈烈。社会信任的缺失不仅开始威胁个人的生活，而且还在威胁中国的经济。
报道称，由于所有这些情况，中国国家媒体最近开始承认有关现象，而政府开始寻找对策。不过，中国政府不是通过推动传统道德规范的回归来减少不信任，而是致力于技术解决。现在，它正要推出数据驱动的“社会信用”系统，从而通过追踪“好的”和“坏的”行为并相应地施以奖励和惩罚来解决问题。在西方，这类计划会引发对监视范围的担忧。然而在中国，公众受够了不知道该相信谁的窘境，因而对这类计划表示欢迎。
报道称，中国许多技术企业已经对这类解决办法进行了试验。拿中国繁荣的共享单车行业为例，这个行业已经成为中国不文明社会的一种体现。这类企业使用全球定位系统（GPS），以便用户能在一个城市的任何地方用车和停车。这些企业当然要依靠信任：相信用户不会因为停车不当而引发麻烦；相信用户不会偷车，不会给这些车重新刷漆或将它们拆开并拿零件卖钱；相信用户不会更换车上的二维码，从而将钱转到他们自己的银行账户上。在中国，每天都有人打破这种信任，这并不让人吃惊。一个名为“摩拜单车”的企业试图鼓励用户采取更加彬彬有礼的行为，它奖励每个用户100分的初始信用分数，如果把单车乱停乱放，信用分会下降，如果举报违规使用单车的行为，信用分会增加。如果分数降到80以下，那么骑行费会上涨。
中国其他技术企业引入了更加雄心勃勃的信用评级系统。阿里巴巴已经创建了一个叫做“芝麻信用”的社会信用评级系统，该系统整合了有关它所有用户的信息。
报道称，这类评级不是中国独有的。从亿贝的卖家评级到优步的乘客和驾驶员评级，世界各地的企业一直在鼓励消费者为他们自己和其他人评级。但只有在中国，政府也希望加入到这个游戏中来。2014年，中国政府宣布，它将推出它自己的社会信用体系，该体系将根据人们的财务和社会行为来评价他们。
该体系的支持者指出，西方也存在信用评级。西方的信用评级由私营企业运作，并考虑了社会和财务数据。在中国，财务评级还没有得到多少发展，这使很多普通人和小企业难以借到钱。人们普遍认为，在不断增长并变得越来越复杂的经济体中，发展财务评级是必要的。
报道称，但“社会信用评级”超出了西方人习惯的那种标准信用评级，决定一个人社会信用评级的信息范围是巨大的。对西方人来说，这马上会引发对政府监控的忧虑，但很多中国人欢迎这个系统，认为它可能是治疗中国社会信任危机的药方，或是引导日常生活的一种方便手段。
报道称，对很多中国人来说，这是一种受人欢迎的措施，因为受影响的不仅仅是个人，企业也将因为不文明行为而受到更多审查和惩罚，地方政府也是如此，所有地方政府将根据网络数据接受评级。对中国来说，这将标志着一个巨大转变。
加拿大艾伯塔大学的助理教授珍妮弗·许（音）着重研究中国的公民社会。她认为，中国利用社会信用来构建社会和政治信任是可能的。
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