中国一季度大幅增持美债

截至5月17日当周的最新数据显示，外国央行今年持有的美国国债数量升至2.92万亿美元，为2016年6月以来的最高水平。一季度中国将美国国债持仓量增加290亿美元，至1.088万亿美元。
据美国《华尔街日报》网站5月25日，外国央行在2016年减持美国国债后现在再次买入，今年最大的买家是中国。
去年，外国央行通过美联储的托管账户持有的美国国债数量下降1400亿美元，让人担忧外国央行是否将再掀一波美国国债抛售风潮。
截至5月17日当周的最新数据显示，外国央行今年持有的美国国债数量上升610亿美元，至2.92万亿美元，为2016年6月以来的最高水平。
作为美国国债持仓数量仅次于日本的国家，中国的美国国债投资也出现了类似的转变。中国在2016年将美国国债持仓削减了1880亿美元，但5月15日公布的最近的数据显示，今年第一季度，中国将美国国债持仓数量增加290亿美元，至1.088万亿美元。
美国外交关系协会高级研究员布拉德·塞策（Brad Setser）称，趋势在不知不觉中发生改变；考虑到中国外汇储备和人民币汇率的相对稳定，中国抛售美国国债的压力已缓解。
美元走势逆转助推了各国央行购买美国国债的行为。2014年年中至去年年底期间美元汇率走强在新兴市场产生了恶性循环，资本流出发展中经济体，继而引发当地货币大跌。
卖出美国国债是各国央行支持本币的普遍做法。但今年，美元持续走软已帮助各国货币企稳，降低了各央行卖出美国国债并使用所得款项干预汇市的需求。
跟踪资本流动数据的分析人士警告称，上述数据并不能完整体现中国对美国国债的投资情况，因为中国可以将其持有的美国国债存放在第三国。例如，衡量中国投资情况的另一个通用替代指标是比利时的美国国债持有量，今年前三个月比利时的美国国债持有量下降了115亿美元。
报道称，尽管如此，相比德国、日本和英国国债，美国国债的收益率仍然更为诱人。按13.9万亿美元的市场规模计算，美国国债市场仍是全球最大债市，流动性也最高，对于寻找安全地点来存放其大量现金的各国央行而言颇具吸引力。
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