全球贸易一季度延续复苏势头，预示今年世界经济增长将更强劲

全球贸易流量一季度有所上升，延续了始自去年下半年的复苏势头，表明全球经济今年或将实现更强劲的增长。
据美国《华尔街日报》网站5月24日报道，全球贸易流量2016年一整年的增幅是金融危机以来最低的，但有迹象表明2017年会有所反弹。
荷兰经济政策分析局24日表示，全球商品进出口总额3月上升1.5%，今年一季度较2016年最后一个季度上升1.4%。
物流企业也注意到了贸易流量的回升。国际航空运输协会发布报告称，一季度的货物空运需求量比去年同期高出11%，丹麦马士基航运集团本月早些时候称一季度的集装箱量增加了10%。
虽然贸易流量受全球经济增长驱动，但经济学家们一直认为它也会反过来促进经济增长。
2016年和之前几年的贸易低迷局面让许多经济学家想知道，全球经济结构的变化是否会在中期内削弱经济增长。他们注意到，除关税外的贸易壁垒有所增加，全球价值链形成的进程出现逆转势头。全球价值链的形成是指大企业将部分生产活动和相关就业岗位转移到境外的过程。
近日，世界贸易组织发布的研究结果显示，贸易流量在投资支出较高时格外强劲，从而将金融危机后厂房和设备上的支出疲软与贸易增速放缓联系起来。
有迹象表明2017年投资支出增加，世贸组织预测贸易流量今年将上升2.4%，2018年有望上升4%。
不过，事态进展在很大程度上取决于以下这一点：美国总统特朗普对持续高企的贸易赤字的担忧，是否导致美国对商品跨境流动设置新的壁垒。
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