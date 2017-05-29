既想成为枢纽，又怕伊朗获益：海湾国家看“一带一路”心态复杂

美国外交学者网站5月24日刊发湾国家分析组织创始人乔治·卡菲罗和美国风险合作公司执行理事丹尼尔·瓦格纳的文章《海湾国家如何看待“一带一路”倡议？》称，尽管海湾国家有可能在“一带一路”倡议中获益匪浅，但海合会也对该倡议的地缘政治影响感到担忧，因为伊朗可能也会从中获益。
文章称，海湾合作委员会的6个成员国在中国“一带一路”倡议的贸易路线沿线都拥有较高的经济和地缘政治利益。
文章称，沙特阿拉伯是中国在中东地区的顶级贸易伙伴，它表示欢迎中国为实现“一带一路”潜力而付出的“不懈努力”。沙特坐落在“一带一路”倡议两条主要线路的战略交汇点，它作为区域发展的关键推动力可以在“一带一路”倡议中发挥重要作用。
阿拉伯联合酋长国拥有成为“一带一路”中东地区枢纽的巨大潜力。中国与阿联酋近60%的贸易重新出口到非洲或者欧洲，这将服务于“一带一路”倡议目的，同时使得阿联酋——尤其是迪拜——成为中国在中东及以外地区贸易战略的重要组成部分。阿联酋以局势稳定而闻名，而中国必须依靠这种稳定令“一带一路”最终取得成功。
文章称，卡塔尔也可以大大得益于“一带一路”倡议。中国外交部长王毅去年出席了在多哈举行的中国-阿拉伯国家合作论坛第七届部长级会议。他表示，中国把卡塔尔作为共建“一带一路”的重要合作伙伴，相信中方“一带一路”倡议和卡方“2030年国家愿景”结合起来，将为两国务实合作开辟新的广阔前景。
阿曼比其他海合会成员国更接近印度、伊朗、巴基斯坦、也门和更大的印度洋地区，它对北京的“一带一路”倡议具有重要的战略价值。这个国家的定位是在中国旨在恢复古代海上贸易路线的努力中发挥重要作用。作为一个局势稳定的国家，阿曼的凝聚力和安全性能够提升北京在这个国家的利益。
文章称，尽管海湾国家有可能在“一带一路”倡议中获益匪浅，但海合会也对该倡议的地缘政治影响感到担忧，因为伊朗可能也会从中获益。伊朗在“一带一路”倡议中扮演重要角色，是中国欧亚陆上线路的一个重要国家。“一带一路”肯定有助于加快中国与伊朗的双边关系的发展，因为中国在该地区外交政策的重要目标是获取伊朗的天然气、石油和矿产，并把这个国家作为中国在中东整体经济外交活动的平台。此外，中国决心抗衡美国在海湾的地缘经济利益追求，这将会增大伊朗对北京的价值。
因此，海合会对“一带一路”的关切是，如果该倡议获得成功，那么它可能会推进伊朗的战略利益，深化该国与世界其他地区的贸易联系，而沙特在中东地缘秩序中的地位将会因此遭到削弱。
文章称，海合会国家的重点是，如何最大限度地从这一雄心勃勃的倡议中获得利益，但它们也担心，“一带一路”倡议会增强伊朗在中东动荡不安的地缘政治秩序中的地位。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost