杀手卫星”苏醒？俄3颗神秘卫星展示罕见机动能力

美国《新闻周刊》网站5月19日报道称，太空专家们吃惊地发现，俄罗斯政府的3颗神秘卫星自2013年至2015年间被分别发射进入低地轨道之后，目前开始大幅变更轨道，展示出对于小型航天器来说罕见的机动能力。
在闲置了一年多之后，这3颗神秘卫星中的两颗开始重新活跃起来。2017年4月20日，为了抵达距离一颗报废中国气象卫星1200米范围之内，据报道其中一颗卫星将运行轨道改变了几百米。
俄罗斯卫星这些给人留下深刻印象的变化令观测者摸不着头脑。似乎没有任何俄罗斯政府之外的人士——其中可能包括美国军方——确切地知道这些卫星是干什么的。
专家们说，俄罗斯的这些卫星可能是一些技术展示品。它们也可能是轨道武器的先驱。
马萨诸塞州关注全球问题科学家联盟的太空问题专家劳拉·格雷戈博士对媒体说，无论如何，这些机敏的航天器“让人着迷”。
那些确切知道是怎么回事的人，则不肯说话。俄罗斯航天局没有回答寻求答案的电子邮件，而且自2014年底以来就很少提及这些神秘的卫星。对全球卫星进行跟踪的美国空军发表的声明，跟这些卫星当初开始活动时完全一样。
美国空军发言人尼古拉斯·默丘里奥对媒体说：“美国战略司令部每天跟踪宇宙-2504、宇宙-2499等2.3万多个人造地球轨道航天器。”
被俄罗斯命名为宇宙-2491、宇宙-2499和宇宙-2504的这3颗卫星刚发射时似乎是朝着太空中的特定目标而去的。
在2014、2015和2016年，这3颗重约200磅（1磅约合0.45公斤）的卫星日益靠近，一度与当初将它们发射升空的火箭助推器的外壳相距只有几十英尺（1英尺约合0.3米）。
这意味着这3颗卫星可能是侦察卫星，可以靠近另一个航天器的轨道，并对其进行扫描，甚至可能为了修理、改进或是拆卸其他轨道飞行器而与其进行物理接触，五角大楼称之为“交会对接和接近操作”。
俄罗斯航天器独立专家阿纳托利·扎克称，这些神秘卫星与已知的俄罗斯侦察卫星“尤比列伊尼”的大小和表现相似。
显然，侦察卫星可以装配军事设备。扎克曾于2015年评论这几颗神秘卫星说：“也许可以配备激光，甚至可以携带炸药。如果其他航天器距离这些军事卫星太近，可能会受到伤害。”
当然，侦察卫星并非什么新鲜事物。美国政府就在运作几颗侦察卫星。但考虑到可以轻松地转变成武器，秘密侦察卫星则罕见而且可能制造麻烦。
莫斯科至少在努力隐藏一颗神秘的宇宙卫星。俄罗斯航天局使用单级火箭发射宇宙-2491，同时携带了另外3颗通信卫星。
俄罗斯提前宣布了通信卫星的发射，但未提及宇宙-2491，直到后来该卫星被海外及独立太空观测人士发现。宇宙-2491最初被观测人士误认为是太空垃圾。
2014年12月，在一份简短的声明中，俄罗斯航天局局长奥列格·奥斯塔片科称，这一航天器是为了和平目的，而不是像人们所害怕的那样是一颗“杀手卫星”。
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