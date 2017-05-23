美间谍案调查对华裔或存偏见 超五分之一或无辜

美国华裔精英组织“百人会”20日发布的最新报告指出，美国司法部近年来以涉嫌间谍罪对无辜华裔的调查，令人不禁担心司法部的调查已经受到种族偏见的影响。
据美国之音电台网站5月21日报道，这份题为“起诉‘中国间谍’”的报告分析了1996年到2015年间根据美国“经济间谍法案”起诉的136个案件及其涉及的187位被告人。报告说，虽然不能确定司法部的调查已经受到种族偏见的影响，但是有证据显示，这样的担心是有道理的。
报告列出了几大证据。第一个证据是，2009年以来，根据“经济间谍法案”被起诉的华裔所占比例是1996年到2008年期间的三倍，达52%。如果把其他种族的亚裔包括进来，因涉嫌经济间谍罪被起诉的亚裔人数所占比例高达62%。
第二个证据是，在上述136个案件中，48%的经济间谍案的受益方是美国机构；34%的经济间谍案的受益方是中国机构；其他受益机构分属南非、印度、伊朗和捷克等国。报告特别指出，没有一起案件的受益方涉及俄罗斯。
另一个数字说，22%的被控犯有间谍罪的亚裔最后没有被定罪。也就是说，超过五分之一的被起诉亚裔可能是无辜的。报告说，这一比例是其他族裔遭指控后又被撤诉的案件所占比例的两倍。
报告还说，在被定罪的案件中，亚裔获得的刑期是犯有同类案件的其他族裔的两倍。
报告的作者、亚裔律师安德鲁·金在20日的百人会年会上说：“现在还不清楚这里到底发生了什么。但是有一个可能是，从2008年到2009年开始，出于对来自中国的间谍的担忧，司法部可能集中资源优先处理那些与中国有关联的案件。”
安德鲁·金说，如果上述猜测是正确的，这会很令人不安。因为这样一来，第一，一个拥有中国姓名的嫌疑人可能遭到司法部的额外调查；第二，对华裔美国人间谍活动的担心可能会影响对其他从事类似活动的美国人的调查。安德鲁·金说，从这个意义上来说，“因为你来自某一种族，你可能会遭到惩罚”。
曾经担任美国公诉人的华裔律师，百人会成员邓锦明提醒科技界的华裔要小心。他说，司法部加大对华裔的调查也并非空穴来风。
他说：“我们这些华裔美国人面临非常尴尬、非常令人不舒服的处境。”
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