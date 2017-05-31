缅甸遭美国冷遇 转投中国“温暖怀抱”

香港亚洲时报在线5月29日刊发题为《未从西方获得爱，缅甸转投中国的温暖怀抱》的文章称，正如彭博新闻社3年前指出的那样，美国与缅甸的关系恶化已有相当一段时间了。两国早前逐渐好转的关系曾被誉为奥巴马政府的外交政策成功，是美国“重返亚太”政策的一小部分，如今却失去了光彩。不过，如同对待其他受到忽视的国家一样，中国很乐于挺身而出并填补空白。
文章援引马修·彭宁顿27日为美联社撰文内容，分析了缅甸转向中国的行为：
“昂山素季没有从西方民主国家那里获得足够的热情，于是小心翼翼地拉近了与中国的关系。
“缅甸一家新闻网站在一篇社论文章中写道：‘在此次民主过渡不可预料的挑战中，西方对缅甸的影响力正在减弱，北京则变得更加强势。’
“最近几周，中国与缅甸频繁接触。昂山素季5月中旬在北京的一次高峰论坛上与中国领导人会面。更早些时候，缅甸总统吴廷觉对中国展开了为期6天的国事访问。昂山素季结束访华时与中国达成了一项打造经济合作区的协议。这是中国旨在连接亚洲和欧洲市场的‘一带一路’倡议的一部分。
“推动奥巴马与缅甸改善关系的前美国大使米德伟（德里克·米切尔）说，缅甸在2011年到2015年向西方示好时，中国‘大吃一惊’。如今，中国要把失去的时间夺回来，充分利用特朗普总统减少对缅甸关注的机会。
“曾任奥巴马特使的米德伟警告说，美国可能会遭遇更严重的战略挫折。他说，如果缅甸的过渡进程无法稳固，这会告诉该地区的独裁政府，它们是对的，‘民主在亚洲行不通’。”
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