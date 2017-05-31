俄参与“一带一路”地位特殊

俄罗斯《导报》5月30日刊发俄罗斯科学院远东研究所主任研究员瓦西里·卡申的文章《特别的带，特别的路》称，俄罗斯在“一带一路”的参与者中应有特殊地位，但这并不意味着俄变成只是参与中国倡议的国家，俄需要推出自己的全球化倡议。
卡申称，应当将两种现象区分开：“一带一路”作为中国政府的倡议和中国境外直接投资的蓬勃增长。
中国投资中亚的运输基础设施始于上世纪90年代，对能源的投资始于1997年。21世纪初，中国支持这一扩张的外交积极性猛增。此后中国开始被视为重要的资本输出国。2002年瓜德尔港在巴基斯坦动工，该国如今与“一带一路”牢牢相连。
“一带一路”在中国投资浪潮开始明显显现的数年甚至更长时间后才出现。卡申称，“一带一路”不是制造投资的计划，它是凌驾于投资之上的政治上层建筑。由于宏观经济因素和中国长期战略优先事项，这些投资可能无论如何都有一席之地。
卡申称，“一带一路”的目标在北京举行“一带一路”国际合作高峰论坛期间可明显看出，它体现在峰会的最后公报中。公报几乎全部关于全球化管理的问题，包括协调宏观经济政策、生态问题等等。实际上中国试图打造由自己领导的全球论坛，以讨论经济和政治问题的方方面面。
卡申称，决定俄罗斯及其他大国在“一带一路”中地位的不是投资的期望和经济交易的前景，而是对中国新角色的态度。
卡申认为，俄罗斯预先取得了中国今后对俄欧亚一体化项目的尊重——这是2015年5月签署的关于“欧亚经济联盟”和“丝绸之路经济带”对接的著名声明。还可以在众多与中国人进行的经贸谈判中将“一带一路”作为加快谈判进程且不削弱俄谈判地位的工具。
卡申强调，俄罗斯在“一带一路”的参与者中应有特殊地位，但这并不意味着俄变成只是参与中国倡议的国家，俄有自己的观点和计划。俄需要推出自己的全球化倡议（大欧亚），只不过在现阶段，大欧亚较“一带一路”更加抽象和远离实际。普京出席北京峰会所受到的特殊待遇意在表明，他在那里“地位特殊”。
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