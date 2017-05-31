李克强访欧为中欧合作注入正能量

作为今年中欧高层交往的重要组成部分，李克强总理将于5月底至6月2日正式访问德国并举行中德总理年度会晤、赴布鲁塞尔举行第十九次中国-欧盟领导人会晤、对比利时进行正式访问。境外媒体称，在国际不确定性因素增多的背景下，会晤有助于带动中欧关系加快驶入互利合作的“双行道”，共同发出维护多边体系、反对保护主义的信号。
据埃菲社5月29日报道，李克强将在访德后与欧盟委员会主席容克和欧洲理事会主席图斯克共同主持中欧领导人会晤。预计访德期间，双方将签署重要贸易协议。
中国外交部副部长王超在记者会上介绍李克强此次欧洲之行的目标时表示，中国希望借这次访问在推动构建开放型世界经济、支持贸易自由化和投资便利化、维护世界和地区和平稳定等问题上，与欧盟共同努力。
报道称，当前西方经济体正处于不确定时期，因为欧盟与特朗普政府关系日益紧张，这一点在上周七国集团峰会上也有所体现。在这一背景下，加上英国脱欧谈判困难重重，早就成为欧盟重要贸易伙伴的中国希望向欧盟展示自己作为稳定的政治和经济合作者的形象。
王超强调，中国和欧盟及欧盟成员国加强合作，无疑将成为当前国际形势下的一支重要稳定力量，为世界经济复苏注入正能量。
这是李克强作为国务院总理第八次访问欧洲，在双边日程中，李克强将会晤德国总理默克尔、比利时首相米歇尔，并将与这两个国家签署贸易和经济协议。
另据美国《世界日报》网站5月29日报道，中国国务院总理李克强5月底至6月2日将对德国和比利时进行正式访问，并与欧盟领导人举行第十九次中欧领导人会晤。学者表示，在国际不确定性因素增多的背景下，会晤有助于带动中欧关系加快驶入互利合作的“双行道”，共同发出维护多边体系、反对保护主义的信号。
中国外交部27日就李克强总理此次欧洲之行举行记者会。外交部副部长王超表示，中德经济互补性非常强，“比如‘中国制造2025’和德国的‘工业4.0’，这两个战略当中有很多的契合点。另外，我们在创新领域也有很多契合点”。
王超介绍说，中德将签署一系列合作文件，涉及新能源汽车、第三方市场合作、金融、船舶、中小企业合作等领域。
在布鲁塞尔访问期间，李克强总理将同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克举行第十九次中国-欧盟领导人会晤，并出席中欧工商峰会、创新合作对话、中欧“旅游年”和“蓝色年”标识揭牌等活动。
李克强总理还将会见比利时国王菲利普，并与比利时首相米歇尔举行会谈。双方还将共同出席吉利-沃尔沃新车展示会，并见证签署一系列双边合作文件。
此外据台湾《经济日报》网站5月30日报道，美国总统特朗普强调“美国优先”、有意退出“巴黎气候协议”，与欧盟越走越远，中国大陆则不断加强与欧盟的关系。
外交部副部长王超指出，中方期待通过李克强总理此访加强中德、中比、中欧战略沟通与协调。
报道称，“一带一路”国际合作高峰论坛期间，欧盟和英法德均派重量级官员与会，李克强此行将落实“一带一路”建设与欧盟“容克计划”、“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略对接。
【路透社北京5月27日电】中国国务院总理李克强启程赴布鲁塞尔参加中欧峰会之前，中国商务部部长助理李成钢周六称，中方坚决致力于开放市场，并且对于促进中国-欧盟投资协定谈判持有正面看法。
目前悬而未决的一大问题是中国与欧盟2013年同意进行的、旨在降低欧洲企业进入中国市场的门槛的中欧投资协定谈判。到目前为止协定尚未达成。这一协定被视为未来达成自由贸易协定的风向标。欧盟官员已暗示，除非中国在开放市场方面向前走，否则该协定谈判就很难有进展。李成钢对记者表示,中国和欧盟领导人及企业界对这些谈判极为关注，迄今为止谈判已经进行了13 轮,取得了良好的进展。
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