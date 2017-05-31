朝称成功试射精密制导导弹 美轰炸机再赴半岛示威

据朝中社30日报道，在朝鲜劳动党委员长金正恩的指导下，朝军成功试射搭载新开发的精密制导系统的弹道导弹。
据韩联社5月30日报道，朝鲜于29日清晨在江原道元山一带发射弹道导弹，飞行距离约450公里。据朝中社报道，金正恩去年下令开发“朝鲜式弹道火箭”，攻击“敌人舰艇”等海上、地上的精确目标，精密制导弹道导弹便是其中一环。报道特别指出“敌人舰艇”，暗示朝方针对美国航空母舰试射导弹。
报道指出，为确保远距离观测，此次试射采用中等射程发射，导弹着地点距离目标点偏差仅7米，命中准确。报道还称，此次试射的弹道导弹曾在今年4月太阳节（金日成诞辰纪念日）阅兵式上首次出现过。
据报道，金正恩在视察试射现场时对朝鲜自主开发的履带式自行发射车和精密制导弹道导弹表示满意。
针对朝媒的报道，韩国联合参谋本部表示，韩美一致认为朝鲜29日发射的是一枚经改良的“飞毛腿”导弹。导弹的精准度是否得到提升，且能否将其用作地对舰导弹，需要进行严密分析。
另据共同社5月30日报道，朝中社当日报道称，采用新开发的精密制导系统的弹道导弹发射试验取得成功，朝鲜劳动党委员长金正恩在现场进行了指导。
报道称，有意见指出，朝鲜意在通过炫耀导弹命中精度得到了提高，制约加强施压的美国特朗普政府。这次试射也反映出朝鲜在推进研发洲际弹道导弹的同时，也致力于提高瞄准日韩两国的中程与短程导弹的精度。
报道还援引专家分析认为朝鲜公布的消息“带有夸张成分”，所谓命中精度“误差7米”的可信度并不确定。但也不可否认，朝方或许会具备对日韩的核电站等重要设施进行定点攻击的能力。
此外据韩联社5月30日报道，韩国政府消息人士当日透露，在朝鲜29日试射导弹仅5个小时后，美国两架B-1B战略轰炸机于当天上午10时30分许飞抵韩国东部海域上空，与美国“卡尔·文森”号航空母舰进行联合演习。这显然是向朝鲜持续的挑衅活动展示武力。
据悉，当天B-1B轰炸机在东部海域附近内陆上空进行训练后飞往西部海域。朝中社则报道称，29日凌晨从关岛起飞的B-1B编队飞抵朝鲜江陵以东80公里的东部海域上空，与“卡尔·文森”号航母搭载的战机进行联合演习，距离韩朝军事分界线很近。
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