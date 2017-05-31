美军研发低成本高超英速飞机

【美国《星条旗报》网站5月28日报道】题:忘掉超音速吧 高超音速是美军的新速度
未来的军事优势将在一定程度上取决于飞行的速度有多快，以及能够以多快的速度进入太空。这正是五角大楼一个高级项目的指导原则之一。该项目旨在打造一种能够以较低成本，在很短时间内将较小载荷送入近地轨道的航天器。
本周，波音公司称之为“鬼怪 快车”的XS-1 (空天飞机试验项目)得到了美国国防部高级硏究项目局(DARPA)的批准。XS-1旨在以不超过500万美元的财将重达3000磅(1磅约合0.45公斤)的卫星迅速送入地球轨道。它从地面发射，在释放出一个小型“上面级”组件后能够像传统飞机一样返回地球——这是重复使用和降低运行费用的关键。DARPA还有另外一个项目，旨在使用传统飞机以不到100万美元的发射成本将100磅重的卫星送入太空。
DARPA的项目主管杰西·斯波纳布尔在5月24日的一份声明中说:“XS-1既不是传统飞机，也不是常规发射载具，而更像是二者的结合体，其目标是把发射成本降至现在的1/10 ,用 随需随发’取代目前令人沮丧的漫长等待时间。”他说:“大多数人在想到髙超音速飞机的时候，会认为它们 一定很庞大、昂贵且奇异。”XS-1将使用美国喷气发动机-火箭动力公司的AR-22发动机，这是美国航空航天局 (NASA)的航天飞机所使用的主发动机的新版本。波音公司将设计和研制这种空天飞机，到 2019年进行10天10次发动机地面点火测试，到2020年将进行12到15次飞行测试。
XS-1也被认为超音速飞行器设计工程的一种手段。马赫是指声音在地面高度的传播速度(1马赫约合每小时1224公里)，而高超音速飞行器的飞行速度通常为5马赫至10马赫。以往，此类设计方案一直因为高超音速产生的巨大摩擦和热量受到质疑。
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