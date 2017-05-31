中俄加速发展 巴印摆脱泥潭 金砖经济体重新飞跃

在经济危机造成数年的停滞和动荡之后，中国、俄罗斯、印度和巴西四个新兴大国走上了恢复活力之路。
超越传统道路
西班牙《对外经济》季刊2017年春季号发表题为《新兴经济体重新飞跃：金砖的回归》文章称，最近几年，很多专家认为金砖国家已经失去了活力，不再是新兴经济体的引擎。其实这种言论过于夸张，主要原因是，中俄印巴这四个世界上最大新兴经济体再加上南非，本身就是一个巨大的经济联合体，它们拥有41%的世界人口、相当于世界经济25%的国内生产总值（GDP），这让它们成为难以遏制的联合大国。
文章称，更重要的是，除了庞大的经济总量，它们早就超越了传统的“发展中国家”概念。除了印度和南非，其他几个金砖国家都拥有几乎无需外部援助就能继续自我发展的能力：高度工业化的经济、自有大学和研发中心、强大的企业核心群、崛起的中产阶级、庞大的城市人口、越来越高的消费水平以及不断更新的基础设施。
目前，没有人质疑中俄印巴将在今后几年重现强大增长，尤其是在人民坚决要求实现繁荣和摆脱贫困愿望的鼓舞之下。
最近几年，金砖国家经济确实受到了欧债危机的影响，它损害了中国的工业出口、俄罗斯的石油销售和巴西的原材料销售。但是西方经济体的复苏，足以让金砖国家恢复以往的优越空间。
中国从未真正陷入过危机，只是经济增长放缓，而现在已加快了发展速度；俄罗斯经济因油价下跌而遭受重创，目前经济活动也恢复到更高水平；巴西经济经过两年的衰退已摆脱泥潭；印度也走出了危机阴影。
金砖国家重获国际企业和投资人的信心，这使得它们的货币升值，外国直接投资快速增长。
美国优华扬会计师事务所的调查显示，2016年金砖国家吸引的外国直接投资比七国集团多35%。金砖国家获得的投资占其GDP的2.3%，而七国集团的这一比例为1.7%。
这个新的动力让金砖国家的股市快速恢复，近几个月表现良好。
所有这些数据证实，对金砖国家的质疑没有理由，过去所发生的一切不过是发展道路上的起伏。
重现强大增长
文章称，原材料价格的下降对巴西打击巨大，雪上加霜的是严重的政治和社会危机吓跑了巴西国内外的投资，令2015年和2016年的巴西经济与2014年相比收缩将近8%。
不过今年形势开始好转，巴西经济有望很快恢复活力。与前任总统相比，新总统特梅尔属于亲商派人物，他采取的措施已初显成效。巴西通货膨胀率正在下降，巴西货币雷亚尔相对美元也开始升值，外国投资在2016年增长了30%。
国际货币基金组织估计，巴西经济在2017年将增长0.5%，在接下来几年的增长预期更高。当然，金属、能源和农产品价格的回升在其中发挥了重要作用。原材料价格的回升对巴西和俄罗斯经济增长起到决定作用。
中国是另一个开始走出危险区的新兴大国。前几年因为美国和欧盟的进口减少，中国的出口下降，经济增长减速，国际市场对其经济增长前景也产生很大怀疑。此外中国股市在2015年和2016年又出现大跌，更是增加了中国经济的不确定性。
有些经济学家将中国银行和企业负债率高等一系列因素与经济增长联系起来，认为后者会受到上述因素的综合影响。
中国管理者决定改变经济增长模式，从出口经济转向消费拉动经济，但人们担心说易行难。有人担心国内消费不足以弥补出口的减少。劳动力成本提高以及人民币升值这两个因素也使中国的出口竞争力在一定程度上被削弱。
人们担心中国无力用高附加值产品来弥补基本产品出口的损失。不过中国已经创造了不少工业冠军，并在电话、电信和电子产品领域取得了领先地位，但是中国制造的航空产品和汽车进入国际市场的目标尚未成功实现。
另一个不确定因素是中国能否适应改革。改革是政府的承诺，问题是即使这些改革有益于中国今后5年或10年的经济增长，它们在短期内也不利于经济扩张。
无论如何，中国已经恢复了增长。虽然2016年6.7%的增速低于前些年，但这已经是其他经济体无法想象的增速。中国希望今后几年的增速能保持在6%至7%之间，这个速度仍然是非凡的。目前的实际情况是对中国经济的疑虑已经消散。政府采取的措施，包括巨额经济刺激计划，已经取得效果，通货紧缩风险得到了控制。
发展任重道远
文章称，俄罗斯和巴西一样，是在危机中受损最严重的金砖国家之一。原油价格的下跌，加上美国和欧盟的制裁，令俄罗斯经济受到严重影响。原油价格的回升或许已经开始，但是无法使从2010年开始逐渐虚空的俄罗斯经济骤然恢复活力，不过预计今年俄罗斯经济将重现增长，虽然增速很小。去年对俄罗斯的外国直接投资增长了29%，卢布也开始升值。
金砖国家中唯一看似几乎安然无恙地完全走出危机的国家是印度。一切都显示，2014年上台的莫迪总理的改革政策在继续显示良好效果，大部分专家认为，今后几年印度将成为投资人眼中的宠儿。
印度的GDP增速在几年前（2011年-2013年）就达到了6%，在2015年和2016年更是超过了中国。莫迪没有浪费时间，刚刚上任便推行他的现代化计划，为印度赢得了投资者和市场的认可。
虽然在最近几十年得到了发展，金砖国家要获得与西方国家相似的发展水平，道路依然漫长。金砖国家还有很多瑕疵需要解决，解决了这些问题，才能保证以后的长足发展。例如，金砖国家需要与西方国家同样发达的公共服务业和供给。同时还需强调，决定金砖国家长足发展的是它们主要依靠自己的发展政策，因为它们不像其他发展中国家或者小型新兴国家那样严重依赖外国资本和投资。
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