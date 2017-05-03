中国新航母难敌美军核航母？美刊：只是跳板

美国《国家利益》双月刊网站5月1日刊发塞巴斯蒂安·罗布兰的文章《世界需要关注中国日益扩大的航母群的真正原因》称，中国第一艘国产航母将很快在大连的造船厂竣工。这艘尚未命名的舰只还需要用两年时间安装设备，才能准备好与其姊妹舰辽宁舰一样投入实际使用。这两艘航母都源自苏联时代的库兹涅佐夫级航母，辽宁舰实际上就是在一艘该级航母的基础上改建的。由于这个原因，评论人士已经对它们充满非议，因为它们与美国核动力超级航母比起来有一些明显的缺点。
这艘新的300米长的001A型航母比辽宁舰稍大一些，估计将搭载数目稍多一些的歼-15舰载机，或许最多可搭载30架。相比之下，今天美国航母上的航空队通常由64架飞机组成。不过，直接把辽宁舰的作战能力与美国航母进行比较没有抓住问题的本质：001A型航母意在成为建造和入役更多具有战斗力的航母的跳板。不妨想一想美国海军当年的第一艘航母“兰利”号是怎样的状况。
“兰利”号是利用一艘旧船——1912年下水的蒸汽动力运煤船——改建的，这艘165米长的航母与后来接替它的那些巨型航母不可同日而语。但是“兰利”号仍是一项革命性的设计，它教会了美国海军如何管控在海上进行飞机作业的无数挑战：降落、起飞、在飞行甲板上以及机库中存放飞机，等等。
对于中国来说，幸运的是它不需要从零开始摸索航母作业的专门技巧，因为不同国家已经在20世纪初做过了这件事。但是发展本国的技术和形成制度化经验仍然是一项令人生畏的挑战。尽管北京的新航母或许无法匹敌美国海军的航母，但是如果中国想要竞争，其水手和造船厂需要尽快开始获取经验。
001A型航母并不打算摆开架势与有战斗力的对手展开海战。尽管如此，除了极其重要的作为实战测试平台之外，它们或许还具有一种有益的次要用途。毕竟，美国自己的航母在二战后的70年里也并非一直在进行大规模海战——作为替代，它们为远征使命提供了打击力，并充当了政治意志的威胁性象征。
中国正在慢慢发展自己的蓝海远征能力。它已经在索马里近海的反海盗使命中部署了海军舰只，并正在东非的吉布提建造一个海军基地。因此就短期来看，中国航母也许更多地是作为中国宣示其崭露头角的全球大国地位的一种工具，而不是与美国航母的一种对抗手段。利用远程导弹，中国军队可以更具成本效益的非对称方式威胁美国的航母。
北京仍然有意建造一支更加强大的航母队伍——据媒体称，计划再建造多达5艘航母，这一过程很可能需要几十年时间。中国已经开始了其第一艘002型航母的建造，官员们曾表示，该航母采用真正新型的“美式”设计，将拥有蒸汽弹射系统，从而可使其舰载战斗机实现更大的续航距离和有效载荷。中国媒体称，按照设想，计划在本世纪20年代建成的后续的003型航母将是名副其实的核动力超级航母，并采用与美国海军刚引入其最新型杰拉尔德·福特级航母上的相同的电磁弹射技术。
中国目前的航母队伍羽翼未丰。眼下，美国海军的超级航母——即便是单独拿出一艘来——在世界任何地方都没有实力接近的对手。不过，北京正在为改变这种现实而试验性地进行长期投资。
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