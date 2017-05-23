软银设千亿美元基金投资高科技，或改写硅谷主导的产业版图

日本软银集团20日宣布，与沙特等共同成立10万亿日元规模的“软银愿景基金”。投资对象并非大企业，而是信息科技相关初创企业。这一超出全球风险投资总额的巨型基金的出现，可能将改写美国西海岸硅谷主导的高科技产业的世界版图。
据《日本经济新闻》5月21日报道，在美国总统特朗普访问沙特之际，软银总裁孙正义前往该国，与沙特政府达成了最终协议。
近来，基金已筹集到930亿美元。今后的半年里将达到1000亿美元。包括软银持有的英国半导体设计公司ARM控股的部分股票在内，软银将出资280亿美元。基金由软银负责运营。
孙正义在形容IT产业涌现出的创新浪潮时称，“真正的淘金热即将启幕”。物联网时代来临和人工智能（AI）的发展促进了变革。孙正义说：“AI将重新定义所有产业。”
孙正义还就投资对象指出“今后将扩大至医疗和农业”，暗示机器人产业也是有力选项。现阶段投资对象达到近30家。
巨型基金的出现，意味着此前由美国主导的高科技产业将诞生新的轴心。
孙正义坚持作为掌握20%～40%左右股权的最大股东这一战略。他将加深与投资对象的合作，构建将创业家联系起来的网络。“孙式投资”的特征就是从这里面寻找新商机。
孙正义所说的“同志式结合”的创业家联盟曾是美国硅谷的核心竞争力。当创业家们在新创意和技术方面进行竞争之时，会掀起创新的浪潮。软银显示了要主导创新浪潮的野心。
新基金有可能明显改变投向初创企业的资金流向。从全球风投基金的投资额来看，中美两国尤为突出，但均不足4万亿日元。预计新基金最大的投资对象在美国，但孙正义曾在挖掘亚洲潜力企业方面取得实绩，今后也许会加强对亚洲的投资。
课题也是存在的。孙式投资不以眼前的回报为目的，此前的平均回收期限是13年半。虽说要取决于合同内容，但对于要求短期投资业绩的基金来说，能否贯彻超长期的投资模式仍是未知数。
此外，确保运营的透明性也是个课题。中东地区的政府提供了过半数资金，当地的政治动向很可能对投资产生影响。此外，孙正义和中东政府在选择投资对象方面出现对立时的解决对策也尚不明确。
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