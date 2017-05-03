美民众“五一大游行”反移民政策：收入不及父辈，“美国梦”渐行渐远

【路透社纽约/洛杉矶5月1日电】美国的工会和民权组织在多个城市举行五一集会，矛头直指唐纳德·特朗普总统的强硬移民政策，他们称该政策打压的是工作在一些收入最少岗位上的易受伤害的人。
数千人在纽约、华盛顿、洛杉矶和旧金山的街头举行了抗议和游行活动，质疑特朗普加大力度驱逐非法移民出境的政策，在其他城市也出现了抗议活动。
多个团体联合组织了此次活动，这些团体的抗议活动还针对特朗普的许多其他政策，包括到目前为止遭到法院阻止的针对多个穆斯林国家的旅行禁令以及暂时停止接收任何难民的提案。
在俄勒冈州波特兰举行的五一集会出现失控的情况，一群身着黑衣的抗议者傍晚前在市中心的街道上四处走动，他们沿途纵火、打碎街边商户的玻璃并破坏了一辆警车。警方称这些人是“无政府主义者”，并表示他们逮捕了三人。
美国其他地方举行的集会大部分都秩序井然。
【西班牙《国家报》网站5月1日报道】孩子过得比自己好是天下父母的共同心愿，这种超越思想也是美国梦的根基所在：依靠自己的勤奋努力最终将获得成功。然而今天的数据显示，从上世纪60年代 开始,收入高于父母的美国工人越来越少。硏究者认为，只有重新分配财富，才有可能重新唤起美国梦。
美国哈佛大学、伯克利大学和斯坦福大学的社会学者和经济专家们，利用美国人口普查以及联邦税务机构的资料，调查了 1000万对父子(女)的税前收入情况。调查对象涵盖了从1940年出生到1984年出生的不同年龄段的人群，对他们在30岁至40岁时期的收入进行逐年比较。
结果发现，92%的1940年出生人群的收入比父辈更多,而如今这个比例已经降低至50%。
“我们看到大约90%的在上世纪中期出生的美国孩子比父辈赚钱更多，而我们认为收入高于父母当年收入是美国梦的重要内容”，哈佛大学社会学家和报告作者罗伯特·曼杜卡指出,“然而在离我们更近的新生代中，这个比例已降低到只有50%。”
曼杜卡表示，最近40年美国经济出现了两个重大变化,或许对收入下降产生了影响。第一，国内生产总值增长比以前更慢，这意味着经济增长不像以前那么 快了；第二，收入不平等比20世纪中期严重得多，这意味着富人拿走的收入总量比以前要大很多。
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