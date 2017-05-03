【埃菲社东京5月1日电】日本近日来爆发“薯片荒”，一时间薯片及薯条的价格飙升，超市货架也长时间没有补货。这一现象再次反映出日本对农产品实行保护主义政策的弊端。
薯片危机爆发一个月后，日本著名休闲食品公司卡乐比株式会社生产的披萨味薯片在雅虎日本公司的网站上卖到了每袋3000日元(约合184元人民币)。该公司在日本占据近一半的市场份额,最近于4月10日宣布将暂时停产披萨味薯片和其他14种口味的薯片及薯条产品，但并未公布恢复生产的具体时间。2016年日本北部地区频遭台风侵袭，导致去年秋天土豆减产，进而诱发了这场席卷整个日本的薯片危机。
近两年来，一些日本农民不再愿意种植土豆，再加上天气问题， 这种主要产自日本北海道地区的农作物大幅减产。2014 年至2015年，北海道奶农减产也同样引发了一场“黄油荒”。
日本市场上贸易保护主义盛行，政府对其他国家的农产品进口设罝了很多条条框框，因此薯片和薯条的生产商在进口土豆时会遇到很多障碍。而政府的理由则是外来土豆很可能带来农作物传染病，给当地农业造成严重危害。
虽然土豆主要出口国美国一再请求，但自2006年以来日本就再未进口过土豆。日本国内出现的薯片及薯条供不应求的情况再次将该国制定的保护主义进口制度推上了舆论的风口浪尖。
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