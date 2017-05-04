白宫记者晚宴曾经真的很搞笑

一年一度的白宫记者协会晚宴上，记者、政客、名流会穿上他们最好的衣服，假装是朋友。这是个出了名难主持的活动。
今年的晚宴对《每日秀》节目主持人哈桑·明哈杰来说尤其具有挑战性。经常成为笑柄的那个人会缺席。 美国总统特朗普及其幕僚已经决定不出席此次活动。
（上一位缺席的总统是1981年的里根,当时受到枪击的他正在养伤）
白宫记者晚宴又被称为“书呆子舞会”，一直被 吐槽在各派人士之间打造别扭的亲密氛围，但无论你怎么说，有时候它真的很搞笑。
白宫记者协会晚宴从20世纪80年代开始变成现在这样的名流活动。1983年，政治讽刺喜剧大师马克·拉塞尔的表演确立了把搞笑作为晚宴重头戏的传统。 在那之前，鲍勃·霍普等喜剧演员也曾主持过晚宴，不过当时还有音乐演出及其他表演，就像一个综艺节目。
在“冏司徒”〔乔恩，斯图尔特)主持《每日秀》成名之前，他是主持1997年白宫记者协会晚宴的第三人选。前两个人选都拒绝了邀请，但斯图尔特并没有让人们失望。
虽然现在看起来略显过时，但斯图尔特当时讲的段子确实抓住了他后来赖以成名的“冷讽刺”的精髓。
脱口秀主持人拉里·威尔莫在主持2016年白宫记者协会晚宴时狠狠地讽刺了媒体一把,但在当晚引发最多笑声的人却是只剩几个月任期的奥巴马。奥巴马说:“在我任期的最后一年,我的支持率不断上升。上一次我这么‘嗨’的时候，是我正在考虑读什么专业。”
他抨击了共和党，包括共和党国会议员和共和党全国委员会主席赖因斯·普里伯斯。
他还向人们展示了民主党在去年这个时候是多么盲目自信。奧巴马说:“明年此时,会有另一个人站在这个位罝。谁也说不准‘她’是谁。”
在2006年，美国著名脱口秀主持人斯蒂芬·科尔伯特拿小布什开涮。他没有恶意，但肯定也一点儿没收敛。
他说:“我知道外面有些民调说这个人拥有32%的支持率。但像我们这样的人不会关注民调。我们知道民调只是一组统计数据，反映的是人们在‘现实’中的想法，而现实带有著名的自由主义偏见。”
这番话现在也同样适用。
2005年，正当红的美国演员塞德里克·凯尔斯甚至让小布什的国务卿康多莉扎·赖斯发自内心地放声大笑。
但当晚出尽风头的却是用“绝望主妇”来形容自己日常生活的第一夫人劳拉·布什。
特朗普在之前的白宫记者协会晚宴上也曾受过羞辱，但2011年的晚宴说起来则有些不光彩。那一年，奥巴马对特朗普“开撕”,以报复有关他出生地的阴谋论。
奥巴马说:“能让出生证这件事尘埃落定，没谁比特朗普更商兴、更自豪了。这是因为他终于能够重新关注一些重要的问题，比如我们是不是伪造了登月？罗斯韦尔(指1947年在美国罗斯韦尔市发生的疑似外星飞船坠落事件一本报注)到底发生了什么？比奇和图帕克（指美国两名著名说唱歌手被杀之谜一一本报注）在 哪儿?”
奥巴马继续拿特朗普“撕”了整整五分钟。而且，为了解决这件事,他还拿出了自己的出生视频一一迪士尼动画电影《獅子王》中的一个片段。
接下来，在奥巴马说够了之后，喜剧演员塞思·迈耶斯彻底“干掉”了特朗普。他说:“唐纳德·特朗普说他要以共和党人身份竞选总统一这令人意外，因为我 还以为这是个笑话。”
现在迈耶斯成了笑话。（美国石英财经网站）
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