美国独立也有西班牙的功劳

【西班牙阿贝赛报》网站4月23日报道】题：美国在西班牙的捐助下获得独立。
假如没有西班牙的支持，美国独立或许是不可能实现的事情。为了凸显法国的作用，西班牙为美国独立作出的贡献被遗忘在历史尘埃中。然而，一些被封存了几个世纪的历史文件证明，新西班牙的民众曾自掏腰包支持西班牙国王卡洛斯三世于1779年向英国宣战，同样为美国的独立作出贡献。新西班牙是当时西班牙管理北美洲和菲律宾的一个殖民地总督辖区，首府在墨西哥城。
美国志愿者组织美国革命女儿会搜集整理了所有曾为美囯独立战争捐款的新西班牙居民的姓名和捐款金额。该组织所有成员的祖先都曾参与过抗击英国殖民者的斗争。
该组织称，这些新西班牙居民曾在独立战争期间与美国人并肩对抗英国殖民者。他们甘心捐出血汗钱，不仅是为了国王的荣耀，也为了北美13个英属殖民地的每个人都能获得独立与解放。
在一份标注日期为1780年8月17 日的文件中,卡洛斯三世号召所有在美洲的子民捐款，以支援抗击英国的战争。卡洛斯三世希望新西班牙的所有土著、混血和西班牙子民都能贡献自己的一份力量，帮助维持这场抗击英国殖民战争的开销。
实际上，虽然这次捐款被冠以“自愿”和“无偿”之名，但本质上是检验子民对 国王是否忠诚的一次考验。对新西班牙的子民而言，这是一项责无旁贷的义务， 攸关整个西班牙的共同利益。
美国革命女儿会希望让历史铭记， 新西班牙的人民以不同的方式为美国的独立事业作出过贡献。2001年,该组织成员哈丽雅特·麦卡勒姆搜集到有关 1779年至1785年新西班牙捐税情况的信件和文件，并在2005年将现美国新墨西哥州和现墨西哥帕拉尔地区的捐款名单整理完毕。
该组织后来又在美国的亚利桑那州和得克萨斯州继续搜集相关信息，但收获不大。之后她们在墨西哥城有了重大发现。2014年，该组织成员在墨西哥城一个曾是监狱的档案馆中发现了大量相关资料。
美国革命女儿会将这些资料电子化，以供捐赠者的后人查阅。这些资料详细记载了每位捐赠者的姓名、捐款金额和居住地。多数人只捐了几个比索，也有人捐了不菲的数目。但无论多少，每个人都为了响应国王的号召，竭尽所能。
当时的新西班牙总督马丁冯约尔加在1781年至1784年总共募集到84万多比索。这笔捐款被西班牙用于收复佛罗里达，并巩固对路易斯安那尤其是新奥尔良的控制。与此同时，捐款也用于法国军队与乔治·华盛顿共同抵抗英国殖民者的战 斗。专家认为，这笔捐款对北美13个殖民地的独立起到了十分关键的间接作用。
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