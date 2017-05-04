“一带一路”将助香港超越新加坡

香港《南华早报》网站5月3日刊发安德烈·惠勒的的文章《中国的“一带一路”倡议将帮助香港超越地区竞争对手新加坡》称，中国香港比新加坡更具发展优势，特别是考虑到“一带一路”计划将形成的新交通运输网前景。
文章称，新加坡最近主办了海事周活动，许多观察人士和时事评论员都宣扬这个岛国是世界的“海上首都”。他们这么说主要指新加坡发达的海运业。一些媒体报道的标题引用了今年《梅农报告》发布的世界滨海城市排名，新加坡在排行榜中位居第一。这份报告采用五个指标衡量全球范围的海上中心：海运业、金融和法律、技术、港口和物流、竞争力。
文章称，然而仔细研究香港具备的一些根本条件，特别是在“一带一路”倡议的影响下，目前在该报告中排名第七的香港有很大机会夺得榜首位置——超过排名第四的上海。
文章称，由于中国的“一带一路”倡议，南亚和东南亚地区的物流、交通和海上路线都会发生实质性改变。这对于本地区许多城市而言既意味着机会又意味着挑战，这其中，新加坡受到的威胁最大，而香港很可能会承担一个领导角色，在专业服务提供领域取代新加坡的主导地位。“一带一路”倡议将助推香港重新获得亚洲专业服务中心的地位。
文章称，有关新加坡和香港哪个城市在经商环境和宜居方面表现更好的争论并不新鲜。不同假设放进同一个经济学模型中会产生不同观点。
文章称，新加坡一直被认为表现更佳，特别是在一些“软性”条件上（如空气质量、人口密度以及生活水平）。这些因素确实把两座商业模式相似的城市区分开来。然而，如今新加坡的上述某些优势正在遭受质疑，最近有报告说新加坡空气污染水平正在上升，生活成本也在提高。还有报告把新加坡列为亚洲生活成本最高的城市，有媒体报道称大量跨国公司正在转移到其他亚洲城市。
文章称，本地区的地缘政治变化趋势越来越明显，中国的经济影响力不断上升。选择工作和生活地点时的软性社会政治因素正渐渐被应对世界经济增长放缓的强有力措施取代。“一带一路”倡议已经让企业转向寻求获准进入中国市场的法律服务。香港因一直注重中国内地市场，在这方面有大量经验，因此拥有优势。从市场规模上说，本地区的基础设施建设可能带动的投资水平也让香港成为一个更合适的选择。
文章称，世界银行、国际货币基金组织、摩立特—德勤咨询公司和麦肯锡咨询公司等机构都认为，香港比新加坡更具发展优势，特别是考虑到“一带一路”计划将形成的新交通运输网前景。海运形式和海上线路也在发生变化。最近的发展趋势显示，随着中国积极寻找更安全的海上路线，新加坡的地位正在遭遇边缘化。
文章称，香港在提供与“一带一路”倡议相关的商业服务方面占有优势地位。
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